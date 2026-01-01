Bodhi Serene
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Grosse Poolanlage mit Sonnenliegen, erhöht vom Garten. Kleine Bibliothek mit DVD-Verleih. Fahrradverleih.
Lage
Ideal in der Altstadt von Chiang Mai gelegen, wo Sie in unmittelbarer Nähe zahlreiche Restaurants vorfinden. Zum bekannten Tha Pae Gate sind es knappe 10 Gehminuten, die Fahrzeit zum Nachtmarkt beträgt cirka 5 Minuten und zum Flughafen cirka 15 Minuten.
Angebot
Gemütliches Restaurant. Beliebt ist auch «The Ficus Bar» mit Snacks und köstlichen Drinks.
Zimmer
Die 38 geräumigen Zimmer sind etwas in die Jahre gekommen, sind aber alle sauber und mit modernen Annehmlichkeiten wie Fernseher, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet und haben alle einen Balkon mit Blick in den gepflegten Garten. Bad mit grosser Badewanne und separater Dusche.
ab CHF 53.– / pro Person
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