Beschreibung

Einleitung Grosse Pool­an­lage mit Sonnenlie­gen, erhöht vom Garten. Kleine Bibliothek mit DVD-Verleih. Fahr­radverleih.

Lage Ideal in der Altstadt von Chiang Mai gelegen, wo Sie in unmittelbarer Nähe zahlreiche Restaurants vorfinden. Zum bekannten Tha Pae Gate sind es knappe 10 Geh­minuten, die Fahrzeit zum Nachtmarkt be­trägt cirka 5 Minuten und zum Flughafen cirka 15 Min­u­ten.

Angebot Gemütliches Restaurant. Beliebt ist auch «The Ficus Bar» mit Snacks und köstlichen Drinks.