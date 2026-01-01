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Bodhi Serene

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Chiang Mai

Ein komfortables, kleines Hotel mit herzlichem Service, typisch thailändischem Flair, ruhig und doch mitten in Chiang Mais Altstadt gelegen.

Beschreibung

Einleitung
Grosse Pool­an­lage mit Sonnenlie­gen, erhöht vom Garten. Kleine Bibliothek mit DVD-Verleih. Fahr­radverleih.
Lage
Ideal in der Altstadt von Chiang Mai gelegen, wo Sie in unmittelbarer Nähe zahlreiche Restaurants vorfinden. Zum bekannten Tha Pae Gate sind es knappe 10 Geh­minuten, die Fahrzeit zum Nachtmarkt be­trägt cirka 5 Minuten und zum Flughafen cirka 15 Min­u­ten.
Angebot
Gemütliches Restaurant. Beliebt ist auch «The Ficus Bar» mit Snacks und köstlichen Drinks.
Zimmer
Die 38 geräumigen Zimmer sind etwas in die Jahre gekommen, sind aber alle sauber und mit modernen Annehm­lich­keiten wie Fernseher, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Minibar, Kaf­fee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet und haben alle einen Balkon mit Blick in den ge­pflegten Garten. Bad mit grosser Bade­wanne und separater Dusche.
ab CHF 53.– / pro Person

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