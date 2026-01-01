Das Hotel verfügt über 84 moderne Zimmer, welche in einem vierstöckigen Gebäude liegen. Sie sind ausgestattet mit Bad und separater Dusche sowie einem geräumigen Balkon mit Tagesbett. Sie ver­fügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetanschluss, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Garden View (40): 50 m² gross mit Gar­tensicht.

Deluxe River View (12): Gleich wie Deluxe Garden View mit Flusssicht.

Lanna River View Suite (12): 105 m² mit Wohn­zimmer und Tagesbett.

Die Suiten bieten eine schöne Aussicht auf den Fluss.

Sie haben gratis Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo das Frühstück und nachmittags Getränke, Cocktails und Canapés serviert werden. Zusätzlich profitieren Sie von gratis Wäscheservice bis zu 6 Kleidungsstücken pro Zimmer/Tag.