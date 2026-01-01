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Anantara Chiang Mai Resort

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Chiang Mai

Das auf Nachhaltigkeit Wert legende Resort überzeugt mit personalisiertem und professionellem Service. Ideal für Ruhesuchende, welche das geschäftige Treiben Chiang Mais aber nicht missen wollen.

Beschreibung

Einleitung
Modernes Spa und Fit­nesscenter sowie Swimmingpool mit Fluss­blick. Boutique. Restaurants und Ein­kaufs­mög­lichkeiten befinden sich in Gehdistanz.
Lage
Direkt am Ping Fluss gelegen. Der Night Bazaar ist zu Fuss bequem erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 15 Minuten.
Angebot
Im Zentrum der Anlage be­findet sich ein restauriertes Kolonial­ge­bäude (das frühere «British Council»), welches in krassem Kontrast zum modernen Design des Hotels steht, mit einem exzellenten Restaurant mit Terrasse zum Fluss sowie einer gemütlichen Bar. Poolbar.
Zimmer

Das Hotel verfügt über 84 moderne Zimmer, welche in einem vierstöckigen Gebäude liegen. Sie sind ausgestattet mit Bad und separater Dusche sowie einem geräumigen Balkon mit Tagesbett. Sie ver­fügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetanschluss, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Garden View (40): 50 m² gross mit Gar­tensicht.
Deluxe River View (12): Gleich wie Deluxe Garden View mit Flusssicht.
Lanna River View Suite (12): 105 m² mit Wohn­zimmer und Tagesbett.
Die Suiten bieten eine schöne Aussicht auf den Fluss.

Sie haben gratis Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo das Frühstück und nachmittags Getränke, Cocktails und Canapés serviert werden. Zusätzlich profitieren Sie von gratis Wäscheservice bis zu 6 Kleidungsstücken pro Zimmer/Tag.

ab CHF 156.– / pro Person

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