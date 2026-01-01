Anantara Chiang Mai Resort
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Modernes Spa und Fitnesscenter sowie Swimmingpool mit Flussblick. Boutique. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Gehdistanz.
Lage
Direkt am Ping Fluss gelegen. Der Night Bazaar ist zu Fuss bequem erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 15 Minuten.
Angebot
Im Zentrum der Anlage befindet sich ein restauriertes Kolonialgebäude (das frühere «British Council»), welches in krassem Kontrast zum modernen Design des Hotels steht, mit einem exzellenten Restaurant mit Terrasse zum Fluss sowie einer gemütlichen Bar. Poolbar.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 84 moderne Zimmer, welche in einem vierstöckigen Gebäude liegen. Sie sind ausgestattet mit Bad und separater Dusche sowie einem geräumigen Balkon mit Tagesbett. Sie verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetanschluss, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Das Hotel verfügt über 84 moderne Zimmer, welche in einem vierstöckigen Gebäude liegen. Sie sind ausgestattet mit Bad und separater Dusche sowie einem geräumigen Balkon mit Tagesbett. Sie verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetanschluss, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Garden View (40): 50 m² gross mit Gartensicht.
Deluxe River View (12): Gleich wie Deluxe Garden View mit Flusssicht.
Lanna River View Suite (12): 105 m² mit Wohnzimmer und Tagesbett.
Die Suiten bieten eine schöne Aussicht auf den Fluss.
Sie haben gratis Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo das Frühstück und nachmittags Getränke, Cocktails und Canapés serviert werden. Zusätzlich profitieren Sie von gratis Wäscheservice bis zu 6 Kleidungsstücken pro Zimmer/Tag.
ab CHF 156.– / pro Person
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