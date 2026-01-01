Tamarind Village
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Ein schöner Swimmingpool mit Sonnenschirmen und Liegestühlen zum Entspannen. Geschmackvoll eingerichtetes Spa mit grossem Angebot an Massagen und Spa Anwendungen. Boutique. Das Hotel offeriert täglich kulturelle Aktivitäten sowie auch mit «The Village Walk» eine gratis Tour zu Fuss, mehrmals pro Woche, durch die geschichtsträchtige Nachbarschaft.
Lage
Mitten in der Altstadt von Chiang Mai, nur unweit vom Ta-Pae Gate entfernt und nahe vieler Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der bekannte «Night Bazaar» ist nach einer kurzen Taxifahrt erreicht. Sonntags findet unmittelbar vor dem Hotel die beliebte «Sunday Walking Street» statt. Der Flughafen liegt ca. 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Hübsches, doppelstöckiges Restaurant mit Terrasse um den Pool und hervorragender thailändischer und internationaler Küche.
Zimmer
Die 46 rustikal eingerichteten Zimmer sind in zweigeschossigen Reihenhäusern in der hübschen Gartenanlage verteilt. Sie sind dem Lanna-Stil entsprechend eher dunkel, aber sehr gemütlich und authentisch eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bad mit Dusche.
Lanna (21): 25 m² grosse Zimmer.
Lanna Deluxe (20): 30 m² gross mit kleinem Balkon oder Terrasse.
Lanna (21): 25 m² grosse Zimmer.
Lanna Deluxe (20): 30 m² gross mit kleinem Balkon oder Terrasse.
ab CHF 83.– / pro Person
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