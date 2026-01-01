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Tamarind Village

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Chiang Mai

Ein kleines Bijou von einem Resort, alles etwas eng und zusammengerückt, dessen Atmosphäre Sie verzaubern wird.

Beschreibung

Einleitung
Ein schöner Swim­ming­pool mit Sonnenschirmen und Liege­stühlen zum Entspannen. Ge­schmack­voll ein­­ge­richtetes Spa mit grossem Angebot an Massagen und Spa Anwendungen. Boutique. Das Hotel offe­riert täglich kulturelle Aktivi­täten sowie auch mit «The Village Walk» eine gratis Tour zu Fuss, mehrmals pro Woche, durch die geschichtsträchtige Nach­bar­schaft.
Lage
Mitten in der Altstadt von Chiang Mai, nur unweit vom Ta-Pae Gate entfernt und nahe vieler Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der bekannte «Night Bazaar» ist nach einer kurzen Taxifahrt erreicht. Sonntags findet un­mittelbar vor dem Hotel die beliebte «Sun­day Walking Street» statt. Der Flug­hafen liegt ca. 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Hübsches, doppelstöckiges Restaurant mit Terrasse um den Pool und hervorragender thailändischer und internationaler Küche.
Zimmer
Die 46 rustikal eingerichteten Zim­mer sind in zweigeschossigen Reihenhäusern in der hübschen Garten­an­lage verteilt. Sie sind dem Lanna-Stil ent­sprechend eher dunkel, aber sehr ge­mütlich und authentisch eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­­zu­gang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­­ko­cher, Safe und Föhn. Bad mit Dusche.
Lanna (21): 25 m² grosse Zimmer.
Lanna Deluxe (20): 30 m² gross mit kleinem Balkon oder Terrasse.
ab CHF 83.– / pro Person

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