Beschreibung

Einleitung Ein schöner Swim­ming­pool mit Sonnenschirmen und Liege­stühlen zum Entspannen. Ge­schmack­voll ein­­ge­richtetes Spa mit grossem Angebot an Massagen und Spa Anwendungen. Boutique. Das Hotel offe­riert täglich kulturelle Aktivi­täten sowie auch mit «The Village Walk» eine gratis Tour zu Fuss, mehrmals pro Woche, durch die geschichtsträchtige Nach­bar­schaft.

Lage Mitten in der Altstadt von Chiang Mai, nur unweit vom Ta-Pae Gate entfernt und nahe vieler Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der bekannte «Night Bazaar» ist nach einer kurzen Taxifahrt erreicht. Sonntags findet un­mittelbar vor dem Hotel die beliebte «Sun­day Walking Street» statt. Der Flug­hafen liegt ca. 20 Fahrminuten entfernt.

Angebot Hübsches, doppelstöckiges Restaurant mit Terrasse um den Pool und hervorragender thailändischer und internationaler Küche.