Sonne und Kultur: Thailand Reisen

Die schönsten Orte in einer Reise

Auf einer Thailand Rundreise entgeht Ihnen kein Höhepunkt dieses einzigartigen Landes. Ganz gleich, ob Sie Ihre Ferien in Nordthailand, in dem die Hauptstadt und die Städte Chang Mai und Chang Rai liegen, beginnen wollen, oder ob Sie mit Tauchferien an den traumhaften Sandstränden der bekannten Inseln starten. Sie werden die schönsten Orte der Welt sehen. Übernachtet wird in unvergesslichen Hotels und Resorts. Oder in einem Beach Club an den einsamen Stränden von Ko Lipe, Ko Mak und Ko Muk, Ko Kradan und Ko Yao.

Hauptstadt mit besonderem Flair

Wer mit dem Flugzeug in des Land reist, landet unweigerlich in der Hauptstadt Bangkok. Das bietet eine gute Möglichkeit, die Ferien in der quirligen Millionenstadt zu beginnen. Nachtmärkte lassen Reisende in die landestypische Kultur eintauchen. Luxushotels bieten einen einmaligen Komfort. Gut ausgeruht geht es zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt wie dem Königspalast oder den imposanten Shoppingcentern. Nach einem Trip an die Khao San Road können Sie sich hoch über den Dächern der funkelnden Metropole einen Drink in einer Rooftop Bar gönnen.

Lassen Sie die Seele baumeln!

Ob Schnorcheln, Tauchen oder einfach nur Entspannen – die Strände von Phuket sind ein beliebtes Ziel für Badeferien. Auf einer Thailand Reise können Sie von hier aus unvergessliche Ausflüge starten.

Tauchferien der besonderen Art

Das seichte Wasser und die gute Infrastruktur auf dem Festland machen Khao Lak nicht nur für Familien attraktiv. Einer der zehn schönsten Tauchspots der Welt ist von hier aus leicht zu erreichen. Für Naturliebhaber bieten sich Tagesausflüge in den Khao Sok Nationalpark an.

Vom Aussteigerziel zum Touristentraum

Die drittgrösste Insel des Landes galt lange als Aussteigerparadies. Heute finden Sie hier ein breites Angebot an Hotels und Resorts auf Ko Samui. Die Sonne scheint fast das ganze Jahr über auf der Insel. Kein Wunder also, dass sie ein beliebtes Reiseziel in Asien geworden ist. Trotzdem finden Sie hier fast menschenleere Orte, die zum Entspannen einladen.

Traumhafte Strände und skurrile Felsen

Imposante Felsformationen inmitten des kristallklaren Meeres und Strände wie auf Postkarten. Dafür und als Ausgangspunkt für Ausflüge an den Andamanensee ist Krabi beliebt. Durch die grosse Auswahl zwischen einfachen Hütten am Strand und erstklassigen Hotels lassen sich unvergessliche Ferien auf dem Festland mit jedem Reisebudget ermöglichen.

Graue Riesen aus nächster Nähe

Abenteuerlustige Reisende kommen in der zweitgrössten Stadt Thailands voll auf ihre Kosten. Neben Elefanten-Trekking werden unter anderem Wanderungen zu den Bergdörfern angeboten. So kommen Sie der thailändischen Kultur in Chiang Mai ganz nah.

Das Goldene Dreieck

An dem sogenannten Goldenen Dreieck treffen die Grenzen von Laos, Burma und Thailand aufeinander. Eine besondere Region, die Sie auf Ihren Thailand Reisen kennenlernen können. Die Stadt Chiang Rai ist geprägt von der bunten Kultur der drei Länder.