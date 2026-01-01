Bei einer Entdeckungsreise durch Nordthailand spüren Sie nicht nur die mystische Schönheit des Nordens. Sie erleben Flussfahrten auf dem Mekong, Besuche bei ursprünglichen Bergstämmen und unternehmen Trips zu beeindruckenden Elefantencamps. Folgen Sie bei Ihrer Reise dem „goldenen Dreieck“ und besuchen Sie die Städte Chang Mai und Chang Rai. Im Norden Thailands machen Sie die Bekanntschaft mit grünen, mit Dschungel bewachsenen Bergen, traumhaften Städten und entdecken ein noch ursprüngliches Thailand abseits des Massentourismus.

Fragen Sie unsere Spezialisten: Wir kombinieren gerne Ihre Rundreise durch den Norden mit Badeferien an den Stränden des Südens oder verbinden Ihren Thailand-Aufenthalt mit Abstechern nach Burma oder Kambodscha.