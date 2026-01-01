Nordthailand Rundreisen
Faszinierende Regionen im Norden Thailands
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
5 Tage / 4 Nächte
Die verborgene Welt der Bergvölker
ab CHF 1140.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Malerisches Örtchen Pai, Farbenfroh gekleidete Stämme, Veloausflug durch prächtige Natur, Kennenlernen...
5 Tage / 4 Nächte
Nordthailand aktiv: Natur & Elefanten
ab CHF 780.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Authentisches Mae Taeng Tal, Velofahrt in ländlicher Umgebung, Bambuswälder, Reisfelder & Tempel,...
3 Tage / 2 Nächte
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