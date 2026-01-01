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    Chiang Mai, Thailand  

Nordthailand Rundreisen

Faszinierende Regionen im Norden Thailands

Bei einer Entdeckungsreise durch Nordthailand spüren Sie nicht nur die mystische Schönheit des Nordens. Sie erleben Flussfahrten auf dem Mekong, Besuche bei ursprünglichen Bergstämmen und unternehmen Trips zu beeindruckenden Elefantencamps. Folgen Sie bei Ihrer Reise dem „goldenen Dreieck“ und besuchen Sie die Städte Chang Mai und Chang Rai. Im Norden Thailands machen Sie die Bekanntschaft mit grünen, mit Dschungel bewachsenen Bergen, traumhaften Städten und entdecken ein noch ursprüngliches Thailand abseits des Massentourismus.

Fragen Sie unsere Spezialisten: Wir kombinieren gerne Ihre Rundreise durch den Norden mit Badeferien an den Stränden des Südens oder verbinden Ihren Thailand-Aufenthalt mit Abstechern nach Burma oder Kambodscha.

Icon map5 Tage
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Die verborgene Welt der Bergvölker
ab CHF 1140.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Malerisches Örtchen Pai, Farbenfroh gekleidete Stämme, Veloausflug durch prächtige Natur, Kennenlernen...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Nordthailand aktiv: Natur & Elefanten
ab CHF 780.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Authentisches Mae Taeng Tal, Velofahrt in ländlicher Umgebung, Bambuswälder, Reisfelder & Tempel,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Angebote für unbeschwerte Thailand Reisen

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Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in luxuriösen Hotels

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Erleben Sie das „alte“ Asien auf Thailands unberührten Inseln

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Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für Ihre perfekten Thailand Ferien

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