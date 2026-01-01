Japan Rundreisen vom Spezialisten
Das Land der aufgehenden Sonne erleben
Das Land der aufgehenden Sonne
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Historisches Viertel Tokios, Kulinarische Tour durch Ginza, Malerischer Fuji Hakone NP, Kulturelle...
12 Tage / 11 Nächte
Höhepunkte Japans
ab CHF 14380.– / pro Person
ab Tokyo Airport bis Osaka Airport
Highlights: Tokio mit dem ÖV erkunden, Atemberaubende Aussicht vom «Sky Tree», Facettenreiche Viertel Tokios...
14 Tage / 13 Nächte
Japan auf neuen Wegen
ab CHF 16580.– / pro Person
ab Tokio Airport bis Osaka Airport
Highlights: Tokio mit dem ÖV erkunden, Beeindruckendes Nezu Kunstmuseum, Facettenreiche Viertel Tokios kennenlernen,...
16 Tage / 15 Nächte
Japan Kompakt
ab CHF 2570.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Pulsierende Metropole Tokio, Facettenreiche Viertel entdecken, Legendärer Tsukiji Fischmarkt, Erlebnis...
7 Tage / 6 Nächte
Kontrastreiches Japan
ab CHF 4190.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Einführung in Japan durch Reiseleitung, Faszinierende Stadt Tokio im ÖV erkunden, Traumhafte Natur des...
15 Tage / 14 Nächte
Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Hauptsaison)
ab CHF 470.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Aufstieg auf der «Subashiri Route», Traumhafte Aussichten unterwegs, Erfahrene Trekking Reiseleitung,...
2 Tage / 1 Nächte
Mt. Fuji Trekking (Gruppe, Nebensaison)
ab CHF 480.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Aufstieg auf der «Subashiri Route», Traumhafte Aussichten unterwegs, Erfahrene Trekking Reiseleitung,...
2 Tage / 1 Nächte
Vielfältiges Japan
ab CHF 5380.– / pro Person
ab Tokio bis Kyoto
Highlights: Tokio mit Reiseleitung erkunden, Ursprüngliche Viertel kennenlernen, Imposante Krähenburg Matsumotos,...
14 Tage / 13 Nächte
Weltkulturerbe Koyasan
ab CHF 980.– / pro Person
ab Kyoto bis Osaka
Highlights: Malerische Zugfahrt nach Koyasan, Ruhige und spirituelle Atmosphäre, Authentische Tempelunterkunft,...
3 Tage / 2 Nächte
Japan individuell und ganz nach Ihrem Geschmack
Mit dem Zug durchs Land
Zugreisen in Japan sind ein Vergnügen der besonderen Art. Das Eisenbahnnetz ist gut ausgebaut, die Züge sind sicher, sauber, pünktlich und schnell. Der berühmte Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 320 Stundenkilometern. Wenn Sie von Ihrem Sitz aus Landschaften und Städte an sich vorüberziehen lassen, geniessen Sie ein wirklich umfassendes und komfortables Reiseerlebnis.
Japans Highlights
Die meisten Rundreisen durch Japan beginnen in Tokyo. Die pulsierende Hauptstadt ist ein Paradies für Shoppingfans, Gourmets, Kulturinteressierte und Insider, die heute schon erleben möchten, was übermorgen Trend sein wird. Die Hotels in Tokyo, aber auch die im traditionell japanischen Stil gehaltenen Ryokans, zeichnen sich durch ihren ausgezeichneten Service aus. Einer der Höhepunkte Ihrer Japan Rundreise ist der Besuch des Fuji. Auch die traditionsreichen Städte Nikko und Kamakura mit ihren Sehenswürdigkeiten sind einen Besuch wert.
In der Kaiserstadt Kyoto können Sie dem Geist des alten Japan nachspüren, während Hiroshima nicht nur durch die der Stadt vorgelagerte Schrein-Insel Miyajima Berühmtheit erlangt hat.
Vielfalt erleben in Japan
Wenn Ihnen nach so vielen intensiven Eindrücken der Sinn nach etwas Erholung steht, finden Sie diese auf Okinawa. Die tief im Süden gelegene Insel ist ein Tropenparadies mit traumhaften Stränden und idyllischen Buchten. Aber auch Gipfelstürmer kommen in Japan bei einem Ausflug in die unweit der Olympiastadt Nagano gelegenen Japanischen Alpen voll und ganz auf ihre Kosten. Auf Ihrer Japan Rundreise ist für Abwechslung gesorgt!
Die Goldene Route – der Klassiker für die erste Reise
Wer Japan zum ersten Mal bereist, folgt meist der sogenannten Goldenen Route: Sie beginnt in Tokyo, führt über die Fuji-Region um Hakone nach Kyoto und Nara und endet in Osaka. Auf diesem Weg erleben Sie in rund zehn bis vierzehn Tagen die ganze Spannweite des Landes – Megacity und Kaiserstadt, heilige Berge und heisse Quellen, dazu in Nara die zutraulichen Hirsche vor dem grossen Buddha des Todai-ji. Wer mehr Zeit mitbringt, verlängert nach Hiroshima und auf die Schrein-Insel Miyajima oder ans Japanische Meer nach Kanazawa mit seinen Samurai- und Geisha-Vierteln.
Was die einzelnen Stationen auszeichnet, lesen Sie in unserem Überblick über Japans Städte; für den Abstecher in den Westen finden Sie hier passende Hotels in Hiroshima.
Geführt oder individuell mit Rail Pass?
Beides hat seinen Reiz. Eine geführte Rundreise nimmt Ihnen die gesamte Organisation ab: Reiseleitung, Transfers und Besichtigungen sind geregelt, und Sie profitieren unterwegs vom Wissen Ihrer Begleitung – ideal, wenn Sie sich in einer fremden Schrift- und Sprachwelt nicht selbst um jedes Detail kümmern möchten. Individualreisende wiederum schätzen die Freiheit: Mit vorgebuchten Hotels und dem Japan Rail Pass reisen Sie im eigenen Rhythmus, denn Japan ist ausgesprochen sicher, die Züge fahren minutengenau, und Bahnhöfe wie Ticketautomaten sind durchgehend auch englisch angeschrieben.
Der Rail Pass ist in verschiedenen Laufzeiten erhältlich; ob er sich für Ihre Route lohnt oder Einzelbillette günstiger sind, rechnen unsere Spezialisten gerne für Sie durch. Beliebt ist auch der Mittelweg: eine individuell zusammengestellte Reise, bei der Hotels, Bahnbillette und einzelne Ausflüge mit lokaler Führung vorab organisiert sind – Sie reisen selbstständig, haben aber an den wichtigsten Orten fachkundige Begleitung. Die passende Unterkunft für jede Etappe – vom Stadthotel bis zum traditionellen Gasthaus – finden Sie unter Japan Hotels.
Die richtige Reisezeit für Ihre Rundreise
Japan ist ein Ganzjahresziel: Der Frühling lockt mit der Kirschblüte, der Herbst mit leuchtender Laubfärbung – beides sind zugleich die gefragtesten Reisezeiten, entsprechend früh sollten Sie Flüge und Hotels sichern. Der Sommer ist heiss und feucht, eignet sich aber bestens für die kühlere Bergwelt der Japanischen Alpen und den Norden, während der Winter mit klarer Luft, verschneiten Tempeldächern und heissen Quellen im Schnee besticht. Einen detaillierten Überblick mit Klimadaten gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Japan.
Und wenn Sie zwischen den Städten Tempel, Gärten und Onsen vertiefen möchten, finden Sie Inspiration unter Natur und Kultur in Japan – oder im Gespräch mit unseren Spezialisten, die jede dieser Routen selbst gereist sind.
Bahn, privater Guide oder Gruppe: die drei Wege durch Japan
Der Koenigsweg fuer individuelle Reisen fuehrt ueber die Schiene: Mit dem Japan Rail Pass nutzen Sie das dichte Netz von Japan Rail samt den meisten Shinkansen-Verbindungen und stellen Ihre Etappen frei zusammen – wir buchen Unterkuenfte und Transfers, unterwegs bleiben Sie flexibel. Wer sich lieber begleiten laesst, waehlt eine privat gefuehrte Tour: Ein persoenlicher Guide uebersetzt, erklaert Hintergruende und passt das Tagesprogramm Ihren Interessen an, vom Tempelbesuch bis zum Izakaya-Abend.
Und wer Erlebnisse gern teilt, reist auf einer unserer Japan Gruppenreisen in kleiner Runde mit erfahrener Reiseleitung. Welche Form passt, ist eine Frage von Reisestil und Sprachkomfort – genau dafuer ist unsere persoenliche Beratung da.
Die Golden Route erweitern: vier lohnende Abstecher
Die klassische Strecke von Tokyo ueber Hakone nach Kyoto und Osaka laesst sich in alle Richtungen ausbauen. Von Osaka erreichen Sie Hiroshima bequem mit dem Shinkansen und verbinden den Friedenspark mit einem Ausflug zur Schrein-Insel Miyajima. Landschaftlich besonders reizvoll ist der Bogen durch die Japanischen Alpen: Ueber Matsumoto oder Kanazawa fuehrt die Route nach Takayama, dessen Altstadtgassen und Morgenmaerkte ein laendliches Japan zeigen.
Im Sueden lockt Kyushu mit den heissen Quellen von Beppu, der Hafenstadt Nagasaki und der Genussmetropole Fukuoka. Und ganz im Norden wartet Hokkaido mit weiten Nationalparks, Vulkanlandschaften und im Winter mit tief verschneiten Bergen.
Zwei oder drei Wochen: So viel Zeit verdient Japan
Fuer die Golden Route mit einer Erweiterung – etwa Hiroshima – sind zwei Wochen ein stimmiges Mass: Sie sehen die grossen Hoehepunkte, ohne taeglich den Koffer zu packen. Drei Wochen empfehlen wir, wenn Sie zwei Regionen anhaengen moechten, zum Beispiel die Alpenroute und Kyushu, oder wenn Sie bewusst Tempo herausnehmen wollen: eine zweite Nacht im Ryokan, ein Wandertag in den Bergen, ein freier Nachmittag im Teehaus. Bei der Terminwahl hilft unser Ueberblick zur besten Reisezeit: Zur Kirschbluete im Fruehling und zur Herbstfaerbung sind beliebte Unterkuenfte frueh ausgebucht – planen Sie diese Termine mit Vorlauf.
Ausklang am Meer: Rundreise und Badeferien auf Okinawa
Nach intensiven Staedte- und Kulturtagen ist ein Kontrast am Strand oft der schoenste Abschluss. Per Inlandsflug ab Tokyo oder Osaka erreichen Sie die subtropische Inselwelt im Sueden; die Hotels auf Okinawa liegen an hellen Straenden mit klarem Wasser, ideal zum Schnorcheln und Ausspannen. So verbinden Sie in einer einzigen Reise Grossstadt, Tradition und Badeferien – eine Kombination, die kaum ein anderes Land so bietet. Gern bauen unsere Spezialisten den Strandaufenthalt direkt in Ihre Route ein.
Zwei Wochen reichen fuer die Golden Route von Tokyo ueber Hakone nach Kyoto und Osaka samt einer Erweiterung, etwa nach Hiroshima. Wer zusaetzlich die Japanischen Alpen, Kyushu oder Hokkaido einbauen oder die Reise mit Badeferien auf Okinawa abschliessen moechte, plant besser drei Wochen ein. So bleibt Zeit fuer Ryokan-Naechte und Entdeckungen abseits der Route.
Fuer individuelle Rundreisen mit mehreren Shinkansen-Etappen ist der Japan Rail Pass meist der Koenigsweg: Er gilt im gesamten Netz von Japan Rail und deckt die meisten Hochgeschwindigkeitszuege ab. Ob sich der Pass fuer Ihre konkrete Route rechnet, haengt von Etappenzahl und Reisedauer ab. Unsere Spezialisten pruefen das bei der Ausarbeitung Ihrer Reise gleich mit.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Japan-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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