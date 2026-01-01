Die Goldene Route – der Klassiker für die erste Reise

Wer Japan zum ersten Mal bereist, folgt meist der sogenannten Goldenen Route: Sie beginnt in Tokyo, führt über die Fuji-Region um Hakone nach Kyoto und Nara und endet in Osaka. Auf diesem Weg erleben Sie in rund zehn bis vierzehn Tagen die ganze Spannweite des Landes – Megacity und Kaiserstadt, heilige Berge und heisse Quellen, dazu in Nara die zutraulichen Hirsche vor dem grossen Buddha des Todai-ji. Wer mehr Zeit mitbringt, verlängert nach Hiroshima und auf die Schrein-Insel Miyajima oder ans Japanische Meer nach Kanazawa mit seinen Samurai- und Geisha-Vierteln.

Was die einzelnen Stationen auszeichnet, lesen Sie in unserem Überblick über Japans Städte; für den Abstecher in den Westen finden Sie hier passende Hotels in Hiroshima.

Geführt oder individuell mit Rail Pass?

Beides hat seinen Reiz. Eine geführte Rundreise nimmt Ihnen die gesamte Organisation ab: Reiseleitung, Transfers und Besichtigungen sind geregelt, und Sie profitieren unterwegs vom Wissen Ihrer Begleitung – ideal, wenn Sie sich in einer fremden Schrift- und Sprachwelt nicht selbst um jedes Detail kümmern möchten. Individualreisende wiederum schätzen die Freiheit: Mit vorgebuchten Hotels und dem Japan Rail Pass reisen Sie im eigenen Rhythmus, denn Japan ist ausgesprochen sicher, die Züge fahren minutengenau, und Bahnhöfe wie Ticketautomaten sind durchgehend auch englisch angeschrieben.

Der Rail Pass ist in verschiedenen Laufzeiten erhältlich; ob er sich für Ihre Route lohnt oder Einzelbillette günstiger sind, rechnen unsere Spezialisten gerne für Sie durch. Beliebt ist auch der Mittelweg: eine individuell zusammengestellte Reise, bei der Hotels, Bahnbillette und einzelne Ausflüge mit lokaler Führung vorab organisiert sind – Sie reisen selbstständig, haben aber an den wichtigsten Orten fachkundige Begleitung. Die passende Unterkunft für jede Etappe – vom Stadthotel bis zum traditionellen Gasthaus – finden Sie unter Japan Hotels.

Die richtige Reisezeit für Ihre Rundreise

Japan ist ein Ganzjahresziel: Der Frühling lockt mit der Kirschblüte, der Herbst mit leuchtender Laubfärbung – beides sind zugleich die gefragtesten Reisezeiten, entsprechend früh sollten Sie Flüge und Hotels sichern. Der Sommer ist heiss und feucht, eignet sich aber bestens für die kühlere Bergwelt der Japanischen Alpen und den Norden, während der Winter mit klarer Luft, verschneiten Tempeldächern und heissen Quellen im Schnee besticht. Einen detaillierten Überblick mit Klimadaten gibt unsere Seite zur besten Reisezeit für Japan.

Und wenn Sie zwischen den Städten Tempel, Gärten und Onsen vertiefen möchten, finden Sie Inspiration unter Natur und Kultur in Japan – oder im Gespräch mit unseren Spezialisten, die jede dieser Routen selbst gereist sind.