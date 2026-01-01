Asti Hotel Busan
Busan
Beschreibung
Einleitung
Ein modernes Fitness steht für sportliche Betätigung und Ausgleich zur Verfügung.
Lage
Das Hotel liegt direkt an der Busan Station, die von KTX-, SRT- und ITX-Zügen angefahren wird. Die U-Bahn-Linie 1 ist in nur drei Gehminuten erreichbar, und der internationale Fährterminal von Busan befindet sich zehn Gehminuten entfernt. Der internationale Flughafen Gimhae ist in etwa 30 Fahrminuten zu erreichen. In der unmittelbaren Umgebung laden zahlreiche Restaurants und Geschäfte zum Verweilen ein.
Angebot
Wunderschön gelegenes Restaurant «Gusto» im 21. Stock, wo Gäste das Frühstück mit Panoramablick über Busan geniessen. In der «Spumante» Bar kann man in stilvollem Ambiente einen Drink mit beeindruckender Aussicht geniessen, während das «Asti Café» tagsüber eine Auswahl an Erfrischungen bereithält.
Zimmer
Die 360 Zimmer und Suiten verfügen alle über Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Standard (234): 25 m² grosse Zimmer mit Meer- oder Bergsicht.
Deluxe (52): Mit 30 m² etwas grösser.
Standard (234): 25 m² grosse Zimmer mit Meer- oder Bergsicht.
Deluxe (52): Mit 30 m² etwas grösser.
ab CHF 66.– / pro Person
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