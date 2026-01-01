Das Hotel liegt direkt an der Busan Station, die von KTX-, SRT- und ITX-Zügen angefahren wird. Die U-Bahn-Linie 1 ist in nur drei Gehminuten erreichbar, und der internationale Fährterminal von Busan befindet sich zehn Gehminuten entfernt. Der internationale Flughafen Gimhae ist in etwa 30 Fahrminuten zu erreichen. In der unmittelbaren Umgebung laden zahlreiche Restaurants und Geschäfte zum Verweilen ein.