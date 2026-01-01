Gruppenreise «Authentisches Südkorea» ab Seoul

1 . Tag Seoul Herzlich willkommen in Südkorea! Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Seoul-Incheon, Transfer (ohne Reiseleitung) in Ihr Hotel. Je nach Ankunftszeit haben Sie Gelegenheit für erste individuelle Erkundungen.

2 . Tag Seoul (F, M) Sie unternehmen zusammen mit Ihrer Reiseleitung eine Entdeckungstour durch Seoul. Sie beginnen beim prächtigen Changdeokgung-Palast aus der Joseon-Dynastie, einem Unesco Weltkulturerbe. Später Spaziergang durch das Hanok-Dorf Bukchon mit seinen Hunderten von typisch koreanischen Häusern. Am Gwangjang-Markt können Sie authentische und frische südkoreanische Gerichte probieren. Nachmittags werden Sie in die Geheimnisse der Kimchi-Herstellung eingeweiht und haben die Möglichkeit, traditionelle koreanische Kleidung anzuziehen und erste witzige Erinnerungsfotos zu schiessen.

3 . Tag Seoul - Gongju - Daejeon (F, M) Sie reisen weiter südlich nach Gongju, wo Sie das interessante Gongju Nationalmuseum besuchen, das einige nationale Schätze beherbergt. Staunen Sie später über die Festung Gongju Gingsanseong mit seinem königlichen Palast und lassen Sie sich in die Baekje-Zeit zurückversetzen. Weiterfahrt nach Daejeon, wo Sie Zeit haben die Stadt zu erkunden und in einer der öffentlichen, heissen Quellen die Füsse zu entspannen.

4 . Tag Daejeon - Jeonju (F, M) Bestaunen Sie auf der Weiterfahrt den Berg Maisan, der aus zwei Gipfeln besteht und aufgrund seines Aussehens «Berg der Pferdeohren» genannt wird. Im Hanok-Dorf von Jeonju erwartet Sie ein ganz besonderer Höhepunkt Ihrer Reise. Hier stehen noch über 800 traditionelle, aus Stein, Holz und Lehm gebaute Hanok-Häuser mit Strohdächern. Während der Rest der Stadt industrialisiert wurde, hat das Hanok-Dorf seinen historischen Charme bewahrt. Sie besichtigen das Hanji Museum, welches Ihnen die Geschichte des handgemachten, koreanischen Papiers näherbringt.

5 . Tag Jeonju - Gangjin - Suncheon (F, M) Am heutigen Morgen lernen Sie mehr über die koreanische Küche. Sie haben die Möglichkeit die bekannte koreanische Paste aus rotem Pfeffer, Gochujang, selbst herzustellen und zu kosten. Ein würziges Erlebnis! In Gangjin besuchen Sie einen idyllischen Tempel und erleben, nach dem Besuch des traditionellen Teemuseums, eine authentische Teezeremonie.

6 . Tag Suncheon - Tongyeong (F, M) In Suncheon spazieren Sie auf Holzstegen durch das idyllische Feuchtgebiet der Suncheon Bucht. Dieses Paradies für Natur- und Vogelliebhaber umfasst ein geschütztes 230 Hektar grosses Schilffeld und ein vielfältiges Ökosystem. Dank seiner natürlichen Sumpflandschaften und sanft fliessenden Gewässern bietet der Park zahlreichen Zugvögeln, Pflanzen und Fischen einen geschützten Lebensraum. Ihre Reise führt Sie weiter zum Naganeup­seong Folk Village, einer imposanten, denkmalgeschützten Stadtfestung aus der Joseon Dynastie. Noch heute beherbergt das Dorf rund 90 Haushalte und ist mit traditionellen Hanok-Häusern bebaut. Das Dorf ist von einer 1'410 m langen, begehbaren Mauer umgeben. In der Hafenstadt Tongyeong unternehmen Sie eine kleine Stadtrundfahrt und geniessen einen tollen Ausblick vom Hausberg «Mireuk-san», dessen Spitze Sie mit der längsten Seilbahn Südkoreas erreichen. Von der Aussichtsplattform geniessen Sie einen wunderbaren Blick auf das Meer und den Halleyo Nationalpark mit seinen unzähligen Inseln.

7 . Tag Tongyeong - Busan (F, M) Es erwartet Sie die Millionenmetropole Busan, welche sich in den letzten Jahrzehnten so rasant verändert hat. Sie beginnen Ihre abwechslungsreiche Stadtrundfahrt auf dem «Machu Picchu von Busan». Das Gamcheon Culture Village wurde aus treppenförmig angelegten Häusern an den Ausläufern eines Küstenbergs gebaut und erinnert mit etwas Fantasie an die Ruinenstadt Perus. Im Jagalchi-Markt, dem grössten Fischmarkt des Landes, können Sie frischen, rohen Fisch kosten oder einfach nur dem geschäftigen Treiben zusehen. Über die imposante Gwangandaegyo-Brücke erreichen Sie den berühmten 1.5 km langen Haeundae Strand. Schliesslich besichtigen Sie den sich auf einer steilen, mehrstufigen Klippe befindende buddhistische Küstentempel Haedong Yonggungsa, welcher etliche Pagoden und Schreine aus der Goryeo-Dynastie beheimatet.

8 . Tag Busan - Gyeongju (F, M) Historische Höhepunkte stehen heute auf dem Programm. Gyeongju, die alte Hauptstadt aus der Silla Dynastie, bietet eine ganze Menge davon! Die Blütezeit der Silla Dynastie in Gyeongju reicht rund 1’500 Jahre zurück und einige der geschichtsträchtigen Tempel befinden sich auf der Unesco Liste der Weltkulturerben. Tempel, Pagoden, Grab­hügel und Ruinen von ehemaligen Fes­tun­gen liegen verstreut um die alte Stadt. Sie besuchen die Daereungwon Grabstätte mit 23 Hügelgräber. Die Gräber sind die letzten Ruhestätten der Herrscher des Silla Reiches. Weiter stehen das Cheomseongdae Observatorium und der Gyeongju-Donggung-Palast auf dem Programm bevor Sie den Bulguksa Tempel besuchen, welcher durch seine kunstvollen Steinrelikte weltweit Bekanntheit erlangte und seit 1995 zum Unesco Welt­kultur­erbe gehört.

9 . Tag Gyeongju - Andong - Danyang (F, M) Weiterfahrt nach Andong, einer der letzten alten Städte mit konfuzianischer Tradition in Korea. Vormittags erkunden Sie das denkmalgeschützte Dorf Hahoe mit seinen Stroh gedeckten Bauernhäusern und den mit Ziegeln gedeckten Herrenhäusern. Das «Ballenberg» Südkoreas bietet Ihnen spannende Einblicke in die traditionelle Wohnkultur und historische Architektur des Landes. Weiterfahrt ins Landesinnere nach Danyang.

10 . Tag Danyang - Seoraksan - Sokcho (F, M) Gemütlicher Start in den Tag: Sie spazieren auf einem Pfad entlang des Namhangang-Flusses und geniessen die tolle Aussicht. Der Seoraksan Nationalpark mit seinen Tempeln, Wasser­fällen und einzigartiger Natur, ist bekannt für die schöne Baumblüte im Frühling und farbenprächtige Laubfärbung im Herbst. Besuch der hiesigen Festung in wunderschöner Umgebung. An der Ostküste treffen Sie auf eine malerische Landschaft mit charmanten kleinen Küstenstädten und Fischerdörfern. Sokcho gilt als «glücklichste» Stadt Südkoreas – aus dem scheinbar einfachen Grund, dass sie in Südkorea liegen darf. Wäre es nach dem Willen der Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen, wäre Sokcho heute nordkoreanisch, weil es nördlich des 38. Breitengrades liegt.

11 . Tag Sokcho - Goseong - Seoul (F, M) Auf der Rückreise nach Seoul halten Sie an einem ganz speziellen Ort. Von einem Aussichtsturm aus können Sie einen Blick nach Nordkorea werfen und lernen im nebenangelegenen DMZ-Museum viel Spannendes über die bewegende und eindrückliche Geschichte der Grenzlinie zwischen Nord- und Südkorea. Im Verlauf des Nachmittags Ankunft in Seoul.

12 . Tag Seoul (F) Ihre Reise endet mit dem Transfer zum Flughafen (ohne Reise­leitung).