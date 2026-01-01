Südkorea K-Style ab Seoul

1 . Tag Seoul Ankunft am internationalen Flughafen in Seoul und Transfer in Ihr Hotel (ohne Reiseleitung). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Seoul (F, M) Tauchen Sie ein in die aufregende Welt von K-Pop und K-Beauty, wo Sie die Faszination der koreanischen Popkultur hautnah erleben. Sie beginnen mit einer K-Pop Tanzstunde, in der Sie ikonische Moves erlernen, und setzen Ihre Entdeckungstour im HIKR Ground fort, wo K-Pop und Medienkunst zu einer einzigartigen Mischung verschmelzen. Im K-Beauty Center entdecken Sie die neuesten Trends in Hautpflege und Kosmetik, während das pulsierende Viertel Hongdae mit seinen kreativen Shops, gemütlichen Cafés und talentierten Strassenkünstlern zum Verweilen einlädt. Ein besonderes Highlight ist der Blick auf das HYBE Entertainment Building, dem Hauptsitz einer der grössten K-Pop Agenturen – ein Ort, der die Karriere vieler K-Pop Stars prägt.

3 . Tag Seoul (F, M) Erleben Sie die faszinierende Mischung der historischen und modernen koreanischen Kultur. Sie beginnen Ihren Tag mit einem Besuch des Gyeongbokgung Palastes, eines der bekanntesten kulturellen Erbstücke Koreas, und tauchen, am besten in einem traditionellen Hanbok, in die Geschichte ein. Anschliessend besuchen Sie das bewohnte Bukchon Hanok Village, welches traditionelle Galerien, Handwerkstätten und Restaurants beher­bergt. Sie schlendern durch das trendige Stadtviertel Insadong mit seinen Teehäusern und kleinen Läden. Ein Spaziergang entlang der Deoksugung Stone Wall Road führt Sie an einem historischen Ort vorbei, der aus der beliebten K-Drama Serie «Goblin» bekannt ist. Der Höhepunkt des Tages ist der Besuch des N Seoul Tower, auch bekannt aus der K-Serie «Love from the Star», von dessen Aussichtsplattform Sie einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt geniessen.

4 . Tag Seoul (F, M) Heute entdecken Sie die modernen Seiten Seouls. Der Tag beginnt mit einem Spaziergang entlang der Hallyu K-Star Road, einem Mekka für K-Pop Fans, wo Statuen berühmter K-Pop Stars und zahlreiche Shops rund um das Hallyu-Phänomen zu finden sind. Weiter führt Sie die Reise ins trendige Viertel Gangnam, bekannt für seine luxuriösen Geschäfte, das lebhafte Nachtleben und den weltweiten Hit «Gangnam Style». Hier erleben Sie das pulsierende Flair dieses angesagten Stadtteils. Der Tag klingt schliesslich mit einer entspannten Bootsfahrt auf dem Han Fluss aus.

5 . Tag Seoul - Gyeongju (F, M) Transfer zum Bahnhof und Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug quer über die koreanische Halbinsel nach Gyeongju, der alten Hauptstadt aus der Silla Dynastie im Südosten des Landes. Die Blütezeit der Silla Dynastie in Gyeongju reicht rund 1'500 Jahre zurück und einige der geschichtsträchtigen Tempel befinden sich auf der Unesco Liste der Weltkulturerben. Sie werden von Ihrem Fahrer am Bahn­hof abgeholt und beginnen die Tour mit der Besichtigung des Yangdong Folk Village. Umgeben von einer wunderschönen, natürlichen Kulisse stehen hier über 150 traditionelle koreanische Häuser sowie zwei Schreine. Später schlendern Sie durch die charmanten Strassen der historischen Stadt Gyeongju, entdecken Sie ihre zahlreichen Tempel, Gräber und Denkmäler oder besuchen Sie die bekannten kulturellen Sehenswürdigkeiten. Lassen Sie sich von der reichen Geschichte und dem einzigartigen Flair Gyeongjus verzaubern

6 . Tag Gyeongju - Busan (F, M) Ihre Reise führt Sie weiter nach Busan, wo der Tag actionreich beginnt: Mit einem «Kart-Wagen» sausen Sie eine 2,5 km lange Strecke hinunter und erleben puren Fahrspass. Danach geht es ruhiger zu und her: Auf einer steilen Klippe thront der buddhistische Küstentempel Haedong Yonggungsa, der mit seinen Pagoden und Schreinen aus der Goryeo Dynastie einen faszinierenden Einblick in die Geschichte bietet. Am berühmten Haeundae Beach angekommen, können Sie den weichen Sand unter den Füssen spüren und die lebendige Atmosphäre geniessen. Den perfekten Abschluss bildet eine unvergessliche Yachtfahrt entlang der Küste, welche Ihnen atemberaubende Ausblicke auf die ikonische Gwangan Brücke und die malerische Landschaft bietet.

7 . Tag Busan (F, M) Ihr Tag beginnt mit dem Besuch eines historischen Kolonialhauses, das durch ein Musikvideo der koreanischen K-Pop Sängerin «IU» Berühmtheit erlangte und heute mit neuen Ausstellungen begeistert. Anschliessend führt Sie der Weg zur lebhaften BIFF Street, benannt nach dem Busan International Film Festival, einem Treffpunkt für Filmfans aus aller Welt. Im nahegelegenen Gukje Markt tauchen Sie in die bunte Atmosphäre eines der grössten traditionellen Märkte Busans ein, wo Sie frische Produkte, Meeresfrüchte, Kleidung und Souvenirs entdecken. Am Nachmittag erkunden Sie Busans künstlerische Seite: Im malerischen Gamcheon Culture Village und in einem kleinen Küstendorf erwarten Sie farbenfrohe Häuser, beeindruckende Wandmalereien, kleine Galerien und ein atemberaubender Blick auf die Küste – ein perfekter Ort, um die kreative und entspannte Atmosphäre der Stadt zu geniessen.

8 . Tag Busan - Seoul (F) Nach dem Frühstück Transfer zum Bahnhof und Rückfahrt im Hochgeschwindigkeitszug nach Seoul (ohne Reiseleitung). Hängen Sie noch ein paar Tage in Seoul an oder begeben Sie sich auf die Weiter- oder Rückreise.