Arban City Hotel
Busan
Beschreibung
Einleitung
Gäste können das hauseigene Fitness nutzen, um auch während ihres Aufenthalts aktiv zu bleiben.
Lage
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten von der U-Bahn Station «Yeonsan» entfernt, was eine einfache Erkundung der Stadt ermöglicht. Der internationale Flughafen Gimhae ist etwa 45 Fahrminuten vom Hotel entfernt. In der Umgebung des Hotels finden Gäste zudem zahlreiche Restaurants und Cafés, die lokale und internationale Küche anbieten.
Zimmer
Die 129 Zimmer sind modern und komfortabel eingerichtet und verfügen alle über Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
ab CHF 47.– / pro Person
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