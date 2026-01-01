Gäste können das hauseigene Fitness nutzen, um auch während ihres Aufenthalts aktiv zu bleiben.

Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten von der U-Bahn Station «Yeonsan» entfernt, was eine einfache Erkundung der Stadt ermöglicht. Der internationale Flughafen Gimhae ist etwa 45 Fahrminuten vom Hotel entfernt. In der Umgebung des Hotels finden Gäste zudem zahlreiche Restaurants und Cafés, die lokale und internationale Küche anbieten.