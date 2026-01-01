Beschreibung

Einleitung Das Hotel bietet ein Hallenbad mit Panoramablick, ein hochmodernes Fitness, eine Sauna sowie das «Lumi Spa», das eine Vielzahl von Anwendungen zur Entspannung anbietet.

Lage Das Park Hyatt Busan liegt im pulsierenden Haeundae Viertel, umgeben von einer Vielzahl an Restaurants und Bars. Der berühmte Haeundae Beach und das Shinsegae Centum City, das weltweit grösste Einkaufszentrum, sind nur wenige Gehminuten entfernt. Der Busan Hauptbahnhof ist in ca. 30 Fahrminuten erreichbar, der Gimhae Flughafen in etwa 50 Fahrminuten. Das nahegelegene Busan International Passenger Terminal ermöglicht zudem eine bequeme Anreise per Schiff.

Angebot Im Restaurant «Dining Room» können Gäste frische Meeresfrüchte und hochwertige Fleischgerichte geniessen, während der «Living Room» eine entspannte Atmosphäre für Nachmittagstee oder abendliche Cocktails bietet. Die «Lounge & Bar» serviert exquisite Weine und kreative Cocktails mit Blick auf den Hafen. Für Liebhaber von Gebäck und Desserts hält die hoteleigene Patisserie eine verlockende Auswahl bereit.