Gruppenreise «Silla» ab Seoul

1 . Tag Seoul Individuelle Anreise zu Ihrem Gruppenhotel. Sie haben Gelegenheit für erste Erkundungen in der Stadt.

2 . Tag Seoul (F, A) Nach Ihrem ersten koreanischen Frühstück starten Sie Ihre Tour durch Seoul wie die Einheimischen, nämlich mit öffentlichem Verkehrsmittel. Ihre Reiseleitung führt Sie sicher durch das Netz der Metro. Sie spazieren vom Cheonggyecheon Fluss, einer erholsamen Oase im Stadtzentrum zum Gwanghwamun Platz, umgeben von bedeutenden Denkmälern. Weiter geht es zum kulturellen Highlight der Metropole, dem Gyeongbokgung Palast. Der prächtige Palast mit seinen stilvollen Gärten und eleganten Innenhöfen war während der Joseon Dynastie der Residenzort der Könige. Im Anschluss erwartet Sie ein besonderes Erlebnis: Sie nehmen an einem Kochkurs teil und lernen, wie man typische koreanische Gerichte zubereitet. Im traditionellen koreanischen Hanok-Dorf Bukchon, das für seine alten Häuser bekannt ist, tauchen Sie lebhaft in die Geschichte Koreas ein. Vom N Seoul Tower geniessen Sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt, bevor Sie den Tag bei einem Willkommens-Dinner in einem lokalen Restaurant ausklingen lassen.

3 . Tag Seoul - Jeju (F) Ein kurzer Flug bringt Sie auf die zum Unesco Weltnaturerbe gehörende Vulkaninsel Jeju, die mit ihrer aussergewöhnlichen Naturvielfalt beeindruckt. Nach der Ankunft bestaunen Sie den Yongduam Felsen – eine vom Wind geformte Lavaklippe, die wie ein Drachenkopf aus dem Meer ragt. Entlang des malerischen Küstenweges Handam geniessen Sie die Meeresbrise und herrliche Ausblicke auf das tiefblaue Wasser. Im Hallim Park entdecken Sie exotische Pflanzen, Lavagrotten und wunderschön angelegte Themengärten. Ein Besuch im O’Sulloc Tee Museum, umgeben von grünen Teeplantagen, gewährt Ihnen interessante Einblicke in Koreas Teekultur. Den Tag beschliessen Sie mit einem Besuch des prächtigen Yakcheonsa Tempels, einer der grössten buddhistischen Tempelanlagen Südkoreas.

4 . Tag Jeju (F) Der heutige Tag steht Ihnen zunächst zur freien Verfügung: Entspannen Sie nach Lust und Laune oder entdecken Sie Jeju auf eigene Faust.



Fakultativer Ausflug «Jeju entdecken»

Schliessen Sie sich der Inselrundfahrt im Minibus an, bei der Sie die Highlights von Jeju entdecken! Der Seongsan Sunrise Peak ist ein beeindruckender Vulkankegel, der sich majestätisch aus dem Meer erhebt und für seine spektakuläre Aussicht bekannt ist. Ausserdem erkunden Sie das Haenyeo Museum, das dem Leben der traditionellen koreanischen Taucherinnen gewidmet ist. Ihre faszinierende Geschichte und Lebensweise geben spannende Einblicke in eine einzigartige Kultur. Und natürlich besuchen Sie den Sangumburi Krater, dessen kreisrunder Kraterrand und dichter Bewuchs die besondere Atmosphäre dieses erloschenen Vulkans ausmacht.

5 . Tag Jeju - Busan - Beomeosa Tempel (F, A) Am Morgen Inlandsflug in die Küstenmetropole Busan. Freuen Sie sich auf einen weiteren Höhepunkt Ihrer Reise! Vom Flughafen aus geht es direkt weiter zum Beomeosa Tempel, einer der bedeutendsten spirituellen Orte Koreas. Im Rahmen des Templestay-Programms erhalten Sie zunächst eine Einführung in die buddhistische Lebensweise. Danach folgt eine Tempelführung, bei der Sie mehr über die Geschichte und Bedeutung des Tempels erfahren. Sie haben ausserdem die Gelegenheit, an einer traditionellen Chanting-Zeremonie teilzunehmen, bei der buddhistische Gesänge zur Meditation und spirituellen Einkehr gesungen werden. Den Abschluss bildet eine Meditation, in der Sie die ruhige Atmosphäre des Tempels auf sich wirken lassen. Übernachtung in geschlechtergetrennten Räumen, Schlafplätze im Ondol-Stil auf beheiztem Boden.

6 . Tag Beomeosa Tempel - Busan (F) Nach Ihrem einzigartigen Erlebnis im Tempel brechen Sie auf in die Hafenstadt Busan. In und um Busan beginnen Sie direkt mit der Erkundung der lebhaften Küstenmetropole. Zunächst geniessen Sie den atemberaubenden Ausblick vom Oryukdo Skywalk, einer gläsernen Plattform hoch über dem Meer. Anschliessend spazieren Sie durch das farbenfrohe Gamcheon Culture Village, bekannt für seine verwinkelten Gassen, kreative Street Art und charmanten Cafés. Danach besuchen Sie den Busan Tower im Yongdusan Park: der Aussichtsturm bietet eine herrliche Aussicht auf Stadt und Hafen. Und natürlich entdecken Sie den berühmten Jagalchi Fischmarkt, wo Sie das geschäftige Treiben und das vielfältige Angebot an Meeresfrüchten erleben.

7 . Tag Busan - Gyeongju - Busan (F) Heute haben Sie die Wahl: Geniessen Sie einen frei verfügbaren Tag in Busan oder nehmen Sie an der optional geführten Ganztagestour nach Gyeongju teil.



Fakultativer Ausflug «Gyeongju entdecken»

Schliessen Sie sich der geführten Ganztagestour nach Gyeongju an, einer Stadt von historischer Bedeutung als ehemalige Hauptstadt des Silla-Reiches, das über 1’000 Jahre lang die koreanische Halbinsel beherrschte. Auf dem Weg dorthin machen Sie Halt an der Seokguram Grotte, bekannt für ihre buddhistischen Skulpturen und der malerischen Lage auf einem Berg. Danach entdecken Sie den Bulguksa Tempel, einen weiteren Unesco-Schatz, der durch seine architektonische Schönheit und religiöse Bedeutung beeindruckt. In Gyeongju besuchen Sie das Gyeongju Museum, das faszinierende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Region bietet. Anschliessend spazieren Sie durch den Tumuli Park mit den berühmten Königsgräbern des Silla-Reiches. Ein Spaziergang auf der Hwangnidan-gil, einer beliebten Strasse in Gyeongju, führt Sie vorbei an traditionellen Hanok-Häusern, trendigen Cafés und kleinen Boutiquen – ein idealer Ort, um das historische und moderne Korea gleichermassen zu erleben. Am späten Nachmittag Rückkehr nach Busan.

8 . Tag Busan - Gwangju (F) Ihr Tag beginnt mit der Fahrt nach Tongyeong. Dort fahren Sie mit der Tongyeong Seilbahn zum Mireunsan Observatory, von dem aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Küstenlandschaft geniessen. Anschliessend reisen Sie weiter nach Gangjin, wo Sie das Goryeon Celadon Museum besuchen. Tauchen Sie ein in die Geschichte der koreanischen Porzellanproduktion und bewundern Sie die kunstvollen Werke, die die traditionelle Handwerkskunst widerspiegeln. Im Anschluss haben Sie Zeit, im einladenden Teecafé «Baekunchasil» zu entspannen und verschiedene Spezialitäten zu probieren. Am späten Nachmittag erreichen Sie Gwangju und haben Zeit, den Abend in der Stadt zu geniessen.



Fakultativer «Teekurs»

Sie möchten intensiver in die Tee Kunst eintauchen? Dann schliessen Sie sich unserem kurzweiligen Teekurs an im Baekunchasil und lernen Sie, wie das Aufgussgetränk auf traditionelle Weise zubereitet wird.

9 . Tag Gwangju - Jeonju (F) Gestärkt vom Frühstück brechen Sie auf nach Suncheon und besuchen das Suncheonman Wetland, ein wunderschönes Naturschutzgebiet mit reicher Flora und Fauna. Danach entdecken Sie die Nakaneupseong Festung, ein historisches Dorf, das traditionelle koreanische Architektur lebendig erhält. Ihre Fahrt führt Sie weiter durch die Region Boseong, mit ihren berühmten Teeplantagen. Am Nachmittag geht es weiter nach Jeonju, wo Sie den Tag mit einer Tour durch das historische Hanok Dorf ausklingen lassen. Ihr besonderes Erlebnis am Abend: Sie dürfen in einer traditionellen koreanischen Hanok-Pension übernachten.

10 . Tag Jeonju - Seoul (F, A) Der Tag beginnt mit der Fahrt von Jeonju nach Dangjin. Dort besuchen Sie die Sinpyeong Brauerei und dürfen in die Kunst der traditionellen koreanischen Bierbrauerei eintauchen. Danach setzen Sie Ihre Reise fort nach Suwon, um die beeindruckende Hwaseong Festung zu besichtigen, ein Meisterwerk der koreanischen Militärarchitektur und ein Unesco Weltkulturerbe. Am Nachmittag erreichen Sie schliesslich wieder Seoul, wo Sie den Tag bei einem schönen Abschieds-Dinner in einem lokalen Restaurant ausklingen lassen.

11 . Tag Seoul (F) Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück endet Ihre Gruppenreise. Rückreise in die Schweiz oder individuelle Verlängerung in Südkorea.