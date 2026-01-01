Mietwagen Rundreise «Südliches Korea» ab Seoul

1 . Tag Seoul - Yeosu Anreise per Zug von Seoul nach Yeosu. Am Bahnhof Yeosu-Expo übernehmen Sie Ihren Mietwagen und starten Ihr Abenteuer durch die südliche Region Koreas.

2 . Tag Yeosu (F) Erleben Sie einen abwechslungsreichen Tag in Yeosu und Umgebung. Beginnen Sie mit dem Besuch der Hyangiram Hermitage, einem spirituellen Ort hoch oben auf den Klippen, der atemberaubende Ausblicke auf das Meer bietet. Zurück in Yeosu lohnt sich ein Halt an der malerischen Odongdo Insel, die mit ihren dichten Wäldern und dem berühmten Camellia-Blumenmeer verzaubert. Zum Abschluss geniessen Sie die lebhafte Atmosphäre des Hafens von Yeosu, wo frischer Fisch und die maritime Kulisse für einen perfekten Ausklang sorgen.

3 . Tag Yeosu - Suncheon - Namhae (F) Nach einer rund 30-minütigen Fahrt erreichen Sie Suncheon wo Sie auf Holzstegen durch das idyllische Feuchtgebiet der Suncheon Bucht flanieren können. Dieses Paradies für Natur- und Vogelliebhaber umfasst ein geschütztes 230 Hektar grosses Schilffeld und ein vielfältiges Ökosystem. Dank seiner natürlichen Sumpflandschaften und sanft fliessenden Gewässern bietet der Park zahlreichen Zugvögeln, Pflanzen und Fischen einen geschützten Lebensraum. Ihre Reise setzt sich über eine imposante Brücke fort und führt Sie auf die malerische Insel Namhae. Obwohl sie bei einheimischen Reisenden sehr geschätzt wird, bleibt die Insel ein wahrer Geheimtipp. Lassen Sie sich von atemberaubenden Küstenlandschaften, malerischen Reisfeldern, idyllischen Wanderwegen und traumhaften Stränden verzaubern.

4 . Tag Namhae (F) Dieser Tag steht Ihnen für weitere Erkundung Namhae's zur Verfügung. Beginnen Sie den Tag mit einem Besuch des Boriam Tempels, der mit seinen spektakulären Ausblicken auf das Meer und die umliegenden Inseln begeistert. Nur wenige Minuten entfernt lädt der schönste Strand der Insel zu einer entspannten Pause ein. Fahren Sie weiter entlang der malerischen Ostküste bis Sie ein Dorf erreichen, das Sie unvermittelt nach Europa versetzt: Das German Village wurde in den 1960er Jahren von südkoreanischen Arbeitern erbaut, die aus Deutschland zurückkehrten. Ein Spaziergang durch die verwinkelten Strassen mit ihren typisch europäischen Häusern fühlt sich an, als wäre man in einem Film!

5 . Tag Namhae - Tongyeong (F) Sie verlassen die idyllische Insel Namhae und fahren weiter nach Tongyeong, einer lebhaften Hafenstadt voller authentischem Charme. Hier lockt der belebte Fischmarkt, auf dem Sie die frischesten Meeresfrüchte des Tages kosten können. Ein Abstecher ins nahegelegene «Mural Village» lohnt sich ebenfalls. Ein absolutes Highlight ist die Fahrt mit der Seilbahn auf den Mireuk-san, einen der bekanntesten Berge Südkoreas. Vom Gipfel aus geniessen Sie ein unvergleichliches Panorama über das glitzernde Meer und den Hallyeohaesang Nationalpark.

6 . Tag Tongyeong (F) Gestalten Sie Ihren Tag in Tongyeong ganz nach Ihrem Gusto. Erkunden Sie die faszinierende Küstenlandschaft der Region mit dem Auto und entdecken Sie versteckte Strände, malerische Buchten und beeindruckende Aussichtspunkte. Alternativ können Sie eine Fähre nehmen und eine der idyllischen Inseln im Hallyeohaesang Nationalpark besuchen, wo unberührte Natur und charmante Fischerdörfer auf Sie warten.

7 . Tag Tongyeong - Busan (F) Sie setzen Ihre Fahrt zur Insel Geoje fort, einem historischen Ort, der während des Koreakrieges als Gefangenenlager für Tausende chinesische und nordkoreanische Soldaten diente. Die bewegende Geschichte Koreas wird hier im Museumspark des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers (POW Camp) eindrucksvoll erlebbar. Zum Abschluss fahren Sie durch den beeindruckenden Unterwassertunnel und die spektakuläre Geoga Brücke weiter nach Busan. Rückgabe Ihres Mietwagens und individuelle Weiterreise. Hängen Sie ein paar Tage in Busan an, reisen Sie mit dem KTX zurück nach Seoul oder weiter nach Gyeongju. Südkorea hat noch so viel mehr zu bieten!