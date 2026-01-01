Amid Hotel Seoul
Seoul
Beschreibung
Einleitung
Kleines Fitness und Business Center.
Lage
Das Hotel liegt in einer ruhigen Seitenstrasse mitten im beliebten Viertel Insadong. Der Gyeongbokgung Palast und weitere Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss oder mit der nahegelegenen Metro erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen Incheon beträgt etwa 90 Minuten.
Angebot
Im Restaurant «The Bansang» werden beliebte koreanische Gerichte serviert, während das Restaurant «Gyeongbokgung» traditionelle koreanische Speisen in historischem Ambiente anbietet. Für Liebhaber der japanischen Küche ist das «Sapporo» die richtige Adresse. Die hauseigene Bäckerei «The Bake» bietet zudem frisches Gebäck, Kaffee und anderen Getränke an.
Zimmer
Die 250 Zimmer verteilen sich auf 14 Stockwerke. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Standard: 21 m2 gross mit Stadtblick
Standard: 21 m2 gross mit Stadtblick
ab CHF 111.– / pro Person
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