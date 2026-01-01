Beschreibung

Einleitung Kleines Fitness und Business Center.

Lage Das Hotel liegt in einer ruhigen Seitenstrasse mitten im beliebten Viertel Insadong. Der Gyeongbokgung Palast und weitere Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss oder mit der nahegelegenen Metro erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen Incheon beträgt etwa 90 Minuten.

Angebot Im Restaurant «The Bansang» werden beliebte koreanische Gerichte serviert, während das Restaurant «Gyeongbokgung» traditionelle koreanische Speisen in historischem Ambiente anbietet. Für Liebhaber der japanischen Küche ist das «Sapporo» die richtige Adresse. Die hauseigene Bäckerei «The Bake» bietet zudem frisches Gebäck, Kaffee und anderen Getränke an.