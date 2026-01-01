Stanford Hotel Myeongdong
Seoul
Beschreibung
Einleitung
Kleines Fitness
Lage
Sehr zentrale Lage mitten im pulsierenden Shoppingviertel Myeongdong. Die City Hall und der Deoksugung Palast sind nur wenige Gehminuten entfernt. Die U-Bahn Station «Euljiro 1» liegt um die Ecke. Viele Restaurants und allabendliche Street Food in der Umgebung. Der internationale Flughafen Incheon liegt etwa 90 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Restaurant bietet eine breite Auswahl an Gerichten in Buffetform. Eine kleine Bäckerei und ein Coffeeshop sowie eine Bar ergänzen das Angebot und sorgen für eine angenehme Atmosphäre.
Zimmer
Die insgesamt 243 Zimmer verteilen sich auf 9 Etagen. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Teekocher, Safe und Föhn.
Standard (78): knapp 20 m² grosse Zimmer, auf der 10 – 18. Etage gelegen.
Standard (78): knapp 20 m² grosse Zimmer, auf der 10 – 18. Etage gelegen.
ab CHF 99.– / pro Person
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