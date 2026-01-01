Beschreibung

Einleitung Kleines Fitness

Lage Sehr zentrale Lage mitten im pulsierenden Shoppingviertel Myeongdong. Die City Hall und der Deoksugung Palast sind nur wenige Gehminuten entfernt. Die U-Bahn Station «Euljiro 1» liegt um die Ecke. Viele Restaurants und allabendliche Street Food in der Umgebung. Der internationale Flughafen Incheon liegt etwa 90 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das Restaurant bietet eine breite Auswahl an Gerichten in Buffetform. Eine kleine Bäckerei und ein Coffeeshop sowie eine Bar ergänzen das Angebot und sorgen für eine angenehme Atmosphäre.