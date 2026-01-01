Gruppenreise «Höhepunkte Südkoreas und Japans» ab Seoul

1 . Tag Seoul Individuelle Anreise zu Ihrem Hotel. Nutzen Sie die ersten Stunden um Südkoreas grösste Metropole und Hauptstadt für sich zu entdecken und lassen Sie sich begeistern.

2 . Tag Seoul (F, A) Entdecken Sie Seoul auf eigene Faust oder nehmen Sie am fakultativen Ausflug in Seoul teil.



Fakultativ: Seoul entdecken

Zum Auftakt Ihrer Reise lernen Sie die Highlights der boomenden Metropole Südkoreas kennen. Der Gyeongbokgung-Palast im Norden der Stadt mit seinen wunderschönen Gärten und eleganten Innenhöfen war während der Joseon-Dynastie (1392-1910) der zentrale Königspalast - heute ist er das kulturelle Highlight der 10-Millionen-City. Einblicke in die traditionelle koreanische Alltagskultur und den Lebensstil der alten und neuen Zeit bietet das benachbarte Folklore Museum, dessen Besuch mit einem Spaziergang durch das traditionelle Dorf Bukchon Hanok abgerundet wird. Anschliessend bummeln Sie durch das Stadtviertel Insadong mit vielen Kunstgalerien, traditionellen Teehäusern und zahlreichen Restaurants. Sie besuchen den Seoul Tower, der mit seinen 236 Metern einen wundervollen Ausblick auf die Stadt ermöglicht. Ein Rundgang im Trend- und Szeneviertel Gangnam schliesst das Tagesprogramm ab.



Abends gemeinsames Willkommensdinner.

3 . Tag Seoul - Suwon - Songnisan - Gyeongju (F) Als erstes Ziel bringt Sie die heutige Busreise in die Stadt Suwon mit der Palast-Festung Hwaseong. Das imposante Unesco-Kulturerbe wurde 1796 von König Jeongjo als gewaltige Verteidigungsanlage erbaut. Umringt von einer 6 km langen Mauer diente die Burg nicht nur als militärische Anlage, sondern auch als politisches und kommerzielles Zentrum in Südkorea. Ein natürliches Highlight erleben Sie anschliessend im Songnisan Nationalpark - eines der schönsten Naturgebiete Südkoreas. Auf dem Berg Songnisan besuchen Sie den Tempel Beopjusa, in dem Sie mit Cheongdongmireukbul eine der grössten Buddha-Statue Koreas bestaunen, die mit 32 Metern in die Höhe ragt. Den Abend verbringen Sie in der ehemaligen Hauptstadt Gyeongju.

4 . Tag Gyeongju (F) Gyeongju gleicht einem Freilichtmuseum und hat sich zu Koreas bedeutendsten kulturellen Zentrum entwickelt. Am Nachmittag besuchen Sie die kunstvolle Seokguram-Grotte (Unesco-Weltkulturerbe), Wallfahrtsort für gläubige Buddhisten aus aller Welt und berühmt für den weissen Granit-Buddha, der, umgeben von Wächterfiguren, aufs Meer schaut. Ebenfalls aus der Silla-Epoche stammt der Bulguksa-Tempel (Unesco-Weltkulturerbe), eine imposante buddhistische Klosteranlage mit glanzvollen Kunstschätzen. Im weitläufigen Tumuli-Park finden sich imposante Königsgräber, am Anapji-Teich erholte sich einst die königliche Familie. Der Teich wurde inmitten einer ehemaligen Palastanlage nach den Gesichtspunkten der Ästhetik des Taoismus angelegt. Danach setzen Sie Ihre Reise durch das Silla-Reich im Nationalmuseum von Gyeongju fort.

5 . Tag Gyeongju - Busan (F) Nächste und letzte Station in Südkorea ist die Hafenstadt Busan. Sie besuchen am Nachmittag den Yongdusan-Park und geniessen die Aussicht auf die herrlich gelegene Stadt vom 120m hohen Aussichtsturm. Faszinierender Abschluss ist der riesige Jagalchi-Fischmarkt, dessen vielfältiges Angebot Sie bei einem Bummel kennen lernen werden. Die letzte Station für heute ist das Kulturdorf Gamcheon, bevor Sie zu Ihrem Hotel zurückkehren.

6 . Tag Busan - Seoul - Osaka - Kyoto (F) Per Expresszug fahren Sie heute nach Seoul zurück (ca. 3 Std.). Vom artistisch gestalteten Dongdaemun Design Plaza mit seinen vielfältigen Geschäften spazieren Sie über den Cheonggyecheon Fluss, der sich wie eine grüne Oase durch die Metropole Seoul schlängelt. An deren Ende erwartet Sie der Seoul Plaza, der direkt an den Deoksugung Palast angrenzt. Diese ehemalige Villa des koreanischen Prinzen wurde nach 1598 zu einem provisorischen Palast für die Königsfamilie umfunktioniert und bildet heute einen der fünf grossen Paläste Südkoreas. Ihre Reise in Korea schliessen Sie mit einem Besuch der Aussenanlagen der Gedenkstätte für den Korea-Krieg (War Memorial of Korea) ab. Flug am späten Nachmittag oder frühen Abend Flug von Seoul nach Japan zur Flughafeninsel Osaka/Kansai. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten Begrüssung durch Ihre Reiseleitung und direkte Busfahrt zu Ihrem Hotel in Kyoto.

7 . Tag Kyoto (F) Lassen Sie sich in den Bann ziehen von Kyotos schönstem Tempel, prunkvollem Palast, spirituellen Zen-Garten und einem eindrucksvollen Shinto-Schrein! Sie beginnen Ihren Ausflug in Kyotos reichhaltige Geschichte mit einem Einblick in das Palastleben des Tokugawa Shogunats. Hier im vollständig erhaltenen Nijo Schloss weiss Ihre Reiseleitung ganz genau, wie sie die prunkvollen Räume für Sie zum Leben erwecken kann. Ein Besuch von Kyotos Highlight, dem Goldenen Pavillon (Kinkakuji), darf natürlich nicht fehlen und wird Sie überwältigen. Das Unesco Kulturerbe erwartet Sie mit seiner goldenen Fassade und einem schönen Landschaftsgarten. Sie bleiben beim Thema Gartenbau und spüren im Anschluss die spirituelle Atmosphäre eines klassischen Zen-Gartens, den Sie von einem Holzpodest aus und ohne Schuhe bewundern können. Ihren Tag runden Sie ab mit einem leichten Spaziergang durch die tausende roten Tore des Fushimi Inari Schreins. Wie durch einen Tunnel aus roten Schreintoren wandeln Sie durch diese einzigartige Anlage.

8 . Tag Kyoto - Nara - Takayama (F) Den Tag starten Sie heute mit einer Busfahrt nach Nara. Nara war im 8. Jahrhundert die erste Hauptstadt Japans, von der aus dauerhaft regiert wurde. Sie spazieren durch den Nara-Park und können dabei ganz nah die zahmen freilaufenden Sika Hirsche beobachten. Besonderes Glanzlicht des Tages mit gleich zwei Superlativen ist der Daibutsu, die grösste bronzene Buddha-Statue der Welt. Sie wird im Todaiji-Tempel, einem der weltweit grössten Holzgebäude, verehrt. Entlang des Weges zum Kasuga-Schrein ist die einzigartige Atmosphäre tausender Stein- und Bronzelaternen tief bewegend. Danach bringt Sie Ihr Reisebus nach Takayama, wo Ihnen noch Zeit für einen ersten Bummel bleibt.

9 . Tag Takayama - Matsumoto - Fuji-Hakone Nationalpark (F) Takayama hat sich viel vom architektonischen Charme der Vergangenheit erhalten. Der gemeinsame Rundgang durch das reizvolle Städtchen beginnt beim Morgenmarkt, auf dem regionale Produkte in allen Variationen angeboten werden. Ein Besuch der alten Provinzverwaltung und ein anschliessender kurzer Bummel durch die Altstadt mit Sake-Brauereien, Miso-Geschäften und malerischen Strassenzügen bietet interessante Einblicke in die Alltagskultur. Weiter geht es per Bus entlang einer landschaftlich wunderschönen Strecke nach Matsumoto zur Besichtigung einer der schönsten erhaltenen Burgen Japans. Die wegen ihres schwarzen Anstrichs auch Krähenburg genannte Wehranlage wurde im späten 16. Jahrhundert errichtet. Am späten Nachmittag erreichen Sie die Region Fuji und Ihren Übernachtungsort. Am Abend ist der Gang in ein Onsen (Thermalbad) die Gelegenheit, den Tag im Hotel typisch japanisch zu beenden.

10 . Tag Fuji Hakone Nationalpark - Tokio (F) In der Region Fuji bieten sich bei klarer Sicht fantastische Impressionen des heiligen Berges Fuji-san, dem wohl berühmtesten Symbol Japans. Der wunderschön geformte, 3’776 m hohe Vulkankegel wurde aufgrund seiner Bedeutung als heiliger Ort und Quelle künstlerischer Inspiration in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. Nach Ihrer Ankunft entdecken Sie Tokio auf eigene Faust, Ihr Reiseleiter hat zahlreiche Tipps für Sie.

11 . Tag Tokio - Nikko - Tokio (F, A) Heute können Sie weiterhin auf eigene Faust Tokios bunte Städtelandschaft erkunden oder Sie schliessen sich unserem Ausflug an.



Fakultativ: Ausflug in die Unesco Schreinstadt Nikko:

Nutzen Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung die prächtige Natur des Schrein-Areals von Nikko zu erleben. Ein weiteres Highlight Ihrer Japan Reise. Hier finden Sie sich inmitten einer atemberaubenden Landschaft wieder, welche die natürliche Schönheit des Schrein- und Tempelbezirks einrahmt. Bei diesem Unesco-Weltkulturerbe erkunden Sie neben dem prunkvoll gestalteten Taiyuin-Schrein natürlich auch Nikkos Hauptschrein Toshogu. Die sehr fein gearbeitete Holzschnitzkunst verziert das Mausoleum des ersten Tokugawa Shoguns, dessen Palast Sie bereits in Kyoto besichtigt haben. Rückfahrt am späten Nachmittag nach Tokio.



Heute Abend blicken Sie bei einem gemeinsamen Abschiedsessen auf Ihre Zeit in Asien zurück.

12 . Tag Tokio (F) Als fulminanten Abschluss Ihrer Japan Reise erleben Sie die sinnlichen Kontraste der japanischen Hauptstadt. Die in einen weitläufigen Park eingebettete Gedenkstätte erinnert an Kaiser Meiji und symbolisiert die starke Verbindung des Kaiserhauses mit dem Shinto, der alten Naturreligion Japans. Bei einem Spaziergang durch Harajuku und auf dem Boulevard Omotesando schlendern Sie vorbei an schrillen Läden und edlen Boutiquen. Oder gönnen Sie sich einen letzten Kaffee im noblen Omotesando Hills vom japanischen Stararchitekten Tadao Ando. Einen besonderen Ausblick auf die Metropole bietet Ihnen im Stadtteil Shinjuku das höchste Rathaus der Welt, ein Entwurf des japanischen Stararchitekten Kenzo Tange. Der Abschluss Ihrer Reise ist der historische Stadtteil Asakusa. Neben einem tollen Fotomotiv auf den 634 Meter hohen Tokyo Skytree bietet das Viertel eine bunte Mischung aus Geschäften und dem ältesten Pilgertempel Tokios. Mischen Sie sich unter die Gläubigen im Kannon-Tempel oder kaufen Sie Ihre letzten Souvenirs in der belebten Ladenstrasse Nakamise-dori, eingerahmt von riesigen Papierlaternen, die am “Donnertor” aufgehängt sind.



Hier endet Ihre Rundreise. Rückreise in die Schweiz oder individuelle Verlängerung in Japan.