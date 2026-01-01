Südkorea Kompakt auf Schienen ab Seoul

1 . Tag Seoul Ankunft am internationalen Flughafen in Seoul und Transfer in Ihr Hotel (ohne Reiseleitung). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Seoul (F, M) Tauchen Sie ein in das Alltagsleben Seouls, indem Sie sich gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung unter die Einheimischen mischen und die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Der erste Höhepunkt des Tages ist der Gyeongbokgung Palast, der grösste und älteste königliche Palast Koreas. Errichtet im Jahr 1395 von der Joseon Dynastie, war er bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1592 das Zentrum der königlichen Residenz und Regierung. Bei einem Rundgang durch die kunstvoll verzierten Palastmauern und die gepflegten Gärten erleben Sie die elegante Architektur, die die Geschichte und Pracht dieser Ära widerspiegelt. Von dort aus machen Sie sich auf den Weg ins nahe gelegene Bukchon Hanok Village, ein charmantes Viertel, das mit traditionellen Galerien, Handwerksbetrieben und einladenden Restaurants den Zauber vergangener Zeiten bewahrt. Später tauchen Sie ins trendige Insadong ein, wo sich kleine Boutiquen, verwinkelte Wege und die entspannte Atmosphäre der Teehäuser harmonisch miteinander verbinden. Der krönende Abschluss des Tages erwartet Sie mit einer Gondelfahrt zum 236 Meter hohen Seoul N Tower. Von der Aussichtsplattform aus geniessen Sie einen spektakulären Panoramablick über die pulsierende Metropole.

3 . Tag Seoul - Gyeongju (F, M) Selbständiger Transfer zum Bahnhof. Mit dem Schnellzug reisen Sie eigenständig quer über die koreanische Halbinsel nach Gyeongju, der alten Hauptstadt aus der Silla Dynastie im Südosten des Landes. Nach Ankunft besuchen Sie mit Ihrer lokalen Reiseleitung das Yangdong Folk Village, das grösste traditionelle Dorf Koreas und ein Unesco Weltkulturerbe. Die gut erhaltenen Hanok Häuser und die harmonische Landschaft bieten einen faszinierenden Einblick in die Architektur und Lebensweise der Joseon Dynastie. Hier erleben Sie authentische koreanische Traditionen inmitten einer malerischen Umgebung.

4 . Tag Gyeongju (F, M) Der heutige Tag widmet sich voll und ganz den kulturhistorischen Schätzen von Gyeongju. Ihr erstes Ziel ist der beeindruckende Bulguksa Tempel, der mit seinen kunstvollen Steinrelikten weltweite Berühmtheit erlangt hat und seit 1995 zum Unesco Weltkulturerbe zählt. Nur eine kurze Fahrt entfernt erwartet Sie die Seokguram Grotte, ein spiritueller Wallfahrtsort für Buddhisten aus aller Welt und ein Meisterwerk der buddhistischen Kunst. Ihre Reise durch die Geschichte setzen Sie im Nationalmuseum fort, das Ihnen faszinierende Einblicke in die glanzvolle Vergangenheit der Region bietet. Unweit des Museums besuchen Sie die Daereungwon Grabstätte mit ihren 23 Hügelgräbern, den letzten Ruhestätten der Herrscher des Silla Reiches. Diese majestätischen Gräber erzählen von der Macht und Pracht einer längst vergangenen Epoche.

5 . Tag Gyeongju - Busan (F) Selbständiger Transfer zum Bahnhof. Mit dem Schnellzug reisen Sie eigenständig weiter nach Busan, der pulsierenden, zweitgrössten Stadt des Landes. Ihre Unterkunft, ideal gelegen, befindet sich direkt neben dem Bahnhof und ermöglicht Ihnen einen entspannten Start in Ihre Zeit in dieser lebendigen Metropole. Der Rest des Tages steht Ihnen für eigene Erkundungen zur freien Verfügung.

6 . Tag Busan (F, M) Erneut begeben Sie sich in die öffentlichen Verkehrsmittel und lassen sich von der Stadt auf eine spannende Entdeckungstour entführen. In einem nahegelegenen Viertel führt der Weg steil bergauf in ein lebendiges Dorf, das sich mit bunt bemalten Häusern entlang eines Bergfusses erstreckt. Aufgrund seiner treppenartigen Bauweise wird es oft als das Machu Picchu von Busan bezeichnet. Ursprünglich war geplant, die einfache Siedlung abzureissen, um Platz für moderne Wohnblöcke zu schaffen. Doch durch die Initiative lokaler Künstler und Bewohner verwandelte es sich in ein charmantes Freilichtmuseum. Heute begeistern enge Gassen, kreative Kunstinstallationen und kleine Läden die Besucher. Ein faszinierender Einblick in eine einzigartige Facette Südkoreas! Im Anschluss erleben Sie einen atemberaubenden Panoramablick vom 120 Meter hohen Busan Tower, bevor Sie den lebhaften Jagalchi Fischmarkt besuchen. Ihre Tour endet entspannt am berühmten 1,5 km langen Haeundae Beach, wo Sie den Sand unter Ihren Füssen und die frische Meeresbrise geniessen können.

7 . Tag Busan - Seoul (F) Nach dem Frühstück Rückfahrt im Hochgeschwindigkeitszug nach Seoul (ohne Reiseleitung). Hängen Sie noch ein paar Tage in Seoul an oder begeben Sie sich auf die Weiter- oder Rückreise.