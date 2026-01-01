Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Courtyard Seoul Namdaemun

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Seoul

Zuvorkommender Service, komfortable Zimmer und eine ausgezeichnete Lage schaffen den perfekten Ausgangspunkt, um das pulsierende Leben in Seoul zu entdecken.

Beschreibung

Einleitung
Gut ausgestattetes Fitness und Fahrrad­-­Verleih.
Lage
Der Namdae­mun Markt liegt direkt gegenüber und das Einkaufsviertel Myeongdong nur fünf Geh­minuten entfernt. Die Fahrzeit zum Stadt­­viertel Insa­dong und dem historische Gyeong­bokgung Palast beträgt rund 10 Minu­ten, zum Flughafen Incheon sind es ca. 90 Minuten.
Angebot
Das «MoMo Café» bietet eine grosse Auswahl an traditionellen und internationalen Gerichten sowohl im Buffetstil als auch à la Carte. In der gleichnamigen Bar werden Snacks, Bier, Weine und Whiskys serviert.
Zimmer
409 moderne Zimmer verteilt auf 22 Stockwerke, bieten viel Komfort und Blick auf die Stadt oder den N Seoul Tower. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­­net­zugang, Kühlschrank, Safe und Kaffee-/Tee­kocher.
Premier: 26 m2 gross mit Sitzbereich
ab CHF 166.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen