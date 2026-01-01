Beschreibung

Einleitung Gut ausgestattetes Fitness und Fahrrad­-­Verleih.

Lage Der Namdae­mun Markt liegt direkt gegenüber und das Einkaufsviertel Myeongdong nur fünf Geh­minuten entfernt. Die Fahrzeit zum Stadt­­viertel Insa­dong und dem historische Gyeong­bokgung Palast beträgt rund 10 Minu­ten, zum Flughafen Incheon sind es ca. 90 Minuten.

Angebot Das «MoMo Café» bietet eine grosse Auswahl an traditionellen und internationalen Gerichten sowohl im Buffetstil als auch à la Carte. In der gleichnamigen Bar werden Snacks, Bier, Weine und Whiskys serviert.