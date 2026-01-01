Courtyard Seoul Namdaemun
Seoul
Beschreibung
Einleitung
Gut ausgestattetes Fitness und Fahrrad-Verleih.
Lage
Der Namdaemun Markt liegt direkt gegenüber und das Einkaufsviertel Myeongdong nur fünf Gehminuten entfernt. Die Fahrzeit zum Stadtviertel Insadong und dem historische Gyeongbokgung Palast beträgt rund 10 Minuten, zum Flughafen Incheon sind es ca. 90 Minuten.
Angebot
Das «MoMo Café» bietet eine grosse Auswahl an traditionellen und internationalen Gerichten sowohl im Buffetstil als auch à la Carte. In der gleichnamigen Bar werden Snacks, Bier, Weine und Whiskys serviert.
Zimmer
409 moderne Zimmer verteilt auf 22 Stockwerke, bieten viel Komfort und Blick auf die Stadt oder den N Seoul Tower. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Premier: 26 m2 gross mit Sitzbereich
Premier: 26 m2 gross mit Sitzbereich
ab CHF 166.– / pro Person
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