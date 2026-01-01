Mietwagen Rundreise «Unbekanntes Korea» ab Seoul

1 . Tag Seoul - Suwon - Daejeon Am Bahnhof von Seoul übernehmen Sie Ihren Mietwagen und starten Ihre Reise in Richtung Suwon. Dort erwartet Sie die beeindruckende Hwaseong Festung, ein Unesco Weltkulturerbe, das mit seiner historischen Architektur und täglichen Aufführungen begeistert. Anschliessend setzen Sie Ihre Fahrt nach Daejeon, der fünftgrössten Stadt Südkoreas, fort. Hier lädt das Yuseong Fussbad zu einer entspannten Pause ein – ein wohltuendes Erlebnis, das Sie kostenlos geniessen können.

2 . Tag Daejeon - Gongju - Jeonju (F) Wir empfehlen Ihnen, nach Gongju zu reisen, um die beeindruckende Gongsanseong Festung zu erkunden. Diese rund 2,6 km lange Anlage beherbergt faszinierende Relikte aus den Baekje-, Goryeo- und Joseon-Dynastien und bietet spannende Einblicke in die koreanische Geschichte. Ebenfalls ein Muss ist der Besuch der Königsgräber, die aus der Zeit stammen, als Gongju die Hauptstadt des Baekje Reiches war. Weiterfahrt nach Jeonju ins Hanok Dorf. Hier stehen noch über 800 traditionelle, aus Stein, Holz und Lehm gebaute Hanok Häuser mit Strohdächern. Während der Rest der Stadt industrialisiert wurde, hat das Hanok Village seinen historischen Charme bewahrt.

3 . Tag Jeonju - Naejangsan Nationalpark (F) Etwa eine Stunde südlich von Jeonju liegt der malerische Naejangsan Nationalpark. Ein Ausflug zum Berg Naejang ist besonders lohnenswert: Im Herbst begeistert er mit leuchtendem Herbstlaub, im Frühling mit zauberhaften Kirschblüten. Doch auch zu anderen Jahreszeiten lädt der Nationalpark zu einem Besuch ein. Wandern Sie zu einem der zahlreichen Wasserfälle und besichtigen Sie den historischen Naejangsa Tempel, der im Jahr 636 während der Baekje Dynastie erbaut wurde. Die Übernachtung erfolgt in der charmanten Kleinstadt Jeongeup.

4 . Tag Naejangsan Nationalpark - Suncheon (F) Ihre Reise führt Sie weiter nach Damyang, der Heimat des Bambus. Im «Juknokwon» erwartet Sie ein zauberhafter Bambuswald mit idyllischen Spazierwegen, einem malerischen Wasserfall und einem spannenden Ausstellungszentrum, das die Kultur und Geschichte des Bambus beleuchtet. Weiter südlich beeindruckt das Naganeupseong Folk Village als denkmalgeschützte Stadtfestung aus der Joseon Dynastie. Rund 90 Haushalte leben hier in traditionellen Hanok Häusern, die das charmante Erscheinungsbild des Dorfes prägen. Umgeben von einer 1'410 m langen, begehbaren Mauer, bietet sich Ihnen von dort aus ein fantastischer Blick auf die umliegenden Berge.

5 . Tag Suncheon - Jirisan Nationalpark (F) Im Suncheon Bay Nature Reserve können Sie auf Holzstegen durch das idyllische Feuchtgebiet flanieren. Dieses Paradies für Natur- und Vogelliebhaber umfasst ein geschütztes 230 Hektar grosses Schilffeld und ein vielfältiges Ökosystem. Dank seiner natürlichen Sumpflandschaften und sanft fliessenden Gewässern bietet der Park zahlreichen Zugvögeln, Pflanzen und Fischen einen geschützten Lebensraum. Geniessen Sie eine landschaftlich reizvolle Fahrt zum Jirisan Nationalpark, dem ersten Nationalpark Koreas. Er begeistert mit seinen majestätischen Bergketten, seiner beeindruckenden Vielfalt an Flora und Fauna sowie seinen friedlichen Wanderwegen.



Übernachtung in einer traditionellen koreanischen Unterkunft, die im Stil eines Hanok, eines klassischen koreanischen Holzhauses, erbaut wurde. Die Zimmer, ausgestattet mit einfachen Annehmlichkeiten, bewahren gleichzeitig den traditionellen Charme des Hanok-Stils, mit Tatami-Matten, Holzböden und gemütlichen Einrichtungen. Die Besitzer sprechen zwar kein Englisch, dies wird jedoch durch ihre herzliche Gastfreundschaft und einem authentischen Erlebnis wettgemacht.

6 . Tag Jirisan Nationalpark - Tongyeong Sie fahren weiter nach Tongyeong, einer lebhaften Hafenstadt voller authentischem Charme. Hier lockt der belebte Fischmarkt, auf dem Sie die frischesten Meeresfrüchte des Tages kosten können. Ein Abstecher ins nahegelegene «Mural Village» lohnt sich ebenfalls. Ein absolutes Highlight ist die Fahrt mit der Seilbahn auf den Mireuk-san, einen der bekanntesten Berge Südkoreas. Vom Gipfel aus geniessen Sie ein unvergleichliches Panorama über das glitzernde Meer und den Hallyeohaesang Nationalpark.

7 . Tag Tongyeong - Busan (F) Sie setzen Ihre Fahrt zur Insel Geoje fort, einem historischen Ort, der während des Koreakrieges als Gefangenenlager für Tausende chinesische und nordkoreanische Soldaten diente. Die bewegende Geschichte Koreas wird hier im Museumspark des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers (POW Camp) eindrucksvoll erlebbar. Zum Abschluss fahren Sie durch den beeindruckenden Unterwassertunnel und die spektakuläre Geoga Brücke weiter nach Busan. Rückgabe Ihres Mietwagens und individuelle Weiterreise. Hängen Sie ein paar Tage in Busan an, reisen Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug zurück nach Seoul oder weiter nach Gyeongju. Südkorea hat noch so viel mehr zu bieten!