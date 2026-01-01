Four Seasons Hotel Seoul
Seoul
Beschreibung
Einleitung
Ein grosszügiges Fitness, ein eleganter Spa Bereich mit Behandlungsräumen und ein Innenpool mit separatem Kinderbecken laden zu Entspannung und Erholung ein. Auf der neunten Etage erwarten Sie verschiedene traditionelle koreanische Saunen. Eine Etage darüber haben Sie die Möglichkeit, auf einem Golfsimulator Ihren Abschlag zu perfektionieren.
Lage
Im Herzen von Seoul gelegen, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Der Gyeongbokgung Palast befindet sich in unmittelbarer Nähe, und das lebendige Viertel Insadong ist bequem zu Fuss erreichbar. Die nahegelegene U-Bahn Station «Gwanghwamun» ermöglicht es, die pulsierende Metropole mühelos zu entdecken. Der internationale Flughafen Incheon liegt etwa 90 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Die acht Restaurants und Bars im Four Seasons Hotel Seoul bieten eine breite Auswahl an kulinarischen Erlebnissen auf höchstem Niveau. Das «The Market Kitchen» lockt mit einem internationalen Buffet, während das «Boccalino» klassische süditalienische Gerichte modern interpretiert. Das preisgekrönte «Yu Yuan» überzeugt mit authentischer kantonesischer Küche, und Liebhaber der japanischen Küche finden im «Akira Back» genau das Richtige. Nicht verpassen sollten Sie die unterirdische Bar «Charles H.» für erfrischende Cocktails und einen perfekten Ausklang des Tages.
Zimmer
Die 317 Zimmer und Suiten überzeugen durch stilvolles Interieur und hochwertige Materialien. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, iPad Mini, Fernseher, Minibar, Espressomaschine, Teekocher, Safe und Föhn. Die Badezimmer sind aus italienischem Marmor und bieten sowohl eine separate Dusche als auch eine Badewanne.
Deluxe (55): 41-45 m² grosse Zimmer, zwischen der 11. bis 29. Etage gelegen und mit Stadtsicht.
Deluxe (55): 41-45 m² grosse Zimmer, zwischen der 11. bis 29. Etage gelegen und mit Stadtsicht.
ab CHF 319.– / pro Person
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