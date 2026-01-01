Beschreibung

Einleitung Ein grosszügiges Fitness, ein eleganter Spa Bereich mit Behandlungsräumen und ein Innenpool mit separatem Kinderbecken laden zu Entspannung und Erholung ein. Auf der neunten Etage erwarten Sie verschiedene traditionelle koreanische Saunen. Eine Etage darüber haben Sie die Möglichkeit, auf einem Golfsimulator Ihren Abschlag zu perfektionieren.

Lage Im Herzen von Seoul gelegen, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Der Gyeongbokgung Palast befindet sich in unmittelbarer Nähe, und das lebendige Viertel Insadong ist bequem zu Fuss erreichbar. Die nahegelegene U-Bahn Station «Gwanghwamun» ermöglicht es, die pulsierende Metropole mühelos zu entdecken. Der internationale Flughafen Incheon liegt etwa 90 Fahrminuten entfernt.

Angebot Die acht Restaurants und Bars im Four Seasons Hotel Seoul bieten eine breite Auswahl an kulinarischen Erlebnissen auf höchstem Niveau. Das «The Market Kitchen» lockt mit einem internationalen Buffet, während das «Boccalino» klassische süditalienische Gerichte modern interpretiert. Das preisgekrönte «Yu Yuan» überzeugt mit authentischer kantonesischer Küche, und Liebhaber der japanischen Küche finden im «Akira Back» genau das Richtige. Nicht verpassen sollten Sie die unterirdische Bar «Charles H.» für erfrischende Cocktails und einen perfekten Ausklang des Tages.