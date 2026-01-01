Höhepunkte Südkoreas ab Seoul

1 . Tag Seoul (M) Nach Ankunft am Flughafen Incheon, Transfer ins Stadtzentrum. Nachmittags entdecken Sie die wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten Seouls. Der Gyeongbokgung Palast wurde im Jahr 1395 von der Joseon Dynastie erbaut und gilt als der grösste und allererste königliche Palast Koreas. Er diente bis zu seiner Zerstörung 1592 als Residenz der Königsfamilie. Anschliessend besuchen Sie das bewohnte Bukchon Hanok Village, welches traditionelle Galerien, Handwerkstätten und Restaurants beher­bergt. Sie schlendern durch das trendige Stadtviertel Insa-dong mit seinen Teehäusern und kleinen Läden. Anschliessend fahren Sie mit der Gondelbahn zum 236 m hohen Seoul N Tower und geniessen eine unglaubliche Aus­sicht über die ganze Stadt.

2 . Tag Seoul - Gyeongju (F, M) Selbständiger Transfer zum Bahnhof. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug reisen Sie eigenständig quer über die koreanische Halbinsel nach Gyeongju, der alten Hauptstadt aus der Silla Dynastie im Südosten des Landes. Die Blütezeit der Silla Dynastie in Gyeongju reicht rund 1'500 Jahre zurück und einige der geschichtsträchtigen Tempel befinden sich auf der Unesco Liste der Weltkulturerben. Tempel, Pagoden, Grab­hügel und Ruinen von ehemaligen Fes­tun­gen liegen verstreut um die alte Stadt. Sie werden von Ihrem Fahrer am Bahn­hof abgeholt und beginnen die Tour mit der Besichtigung des Yangdong Folk Village. Umgeben von einer wunderschönen, natürlichen Kulisse stehen hier über 150 traditionelle koreanische Häuser sowie zwei Schreine.

3 . Tag Gyeongju (F, M) Auch der heutige Tag steht ganz im Zeichen der kulturhistorischen Schätze von Gyeongju. Sie besuchen den Bulguksa Tempel, welcher durch seine kunstvollen Steinrelikte weltweit Bekanntheit erlangte und seit 1995 zum Unesco Welt­kultur­erbe gehört. Nur eine kurze Fahrt entfernt liegt die Seokguram Grotte, ein Wallfahrtsort für Buddhisten aus aller Welt. Im National Museum setzen Sie Ihre historische Entdeck­ungs­tour fort. Unweit des Museums befindet sich die Daereungwon Grabstätte mit 23 Hügelgräber. Die Gräber sind die letzten Ruhestätten der Herrscher des Silla Reiches. Bevor Sie in Ihr Hotel zurückkehren, haben Sie Zeit durch den Seongdong Markt zu schlendern und das geschäftige Treiben der Markt­händler zu beobachten.

4 . Tag Gyeongju - Busan (F, M) An der Küste von Ulsan befindet sich der Daewangam Park. Ein kurzer Spaziergang führt Sie vorbei an Pinienwälder und Magnolienbäumen bis hinunter ans Meer. Imposante Felsen, die von Wind und Wasser geformt wurden, ragen empor. Ihre Reise führt Sie weiter ins Landesinnere, zum Beomeosa Tempel, einem der bedeutendsten buddhistischen Heiligtümer Südkoreas. Eingebettet in die malerische Kulisse des Geumjeongsan Berges erzählt der Tempel von einer reichen Geschichte und beherbergt beeindruckende kulturelle Schätze.



In Busan spazieren Sie entlang des 1,5 km langen Haeundae Beach, dem berühmtesten Strand der Stadt. Anschliessend besuchen Sie den lebhaften Jagalchi Fisch­­markt sowie den Gukje Markt, welcher zu den grössten Märkten des Landes zählt. Unzählige kleine Gässchen eröffnen einem den Weg zu kulinarischen Abenteuern sowie zu Ständen und Geschäften mit allerlei Nützlichem und Kuriosem für den täglichen Bedarf.

5 . Tag Busan (F, M) Sie lernen heute eine andere, unbekannte Seite Busans kennen. In einem nahegelegenen Viertel führt der Weg steil bergauf in ein lebendiges Dorf, das sich mit bunt bemalten Häusern entlang eines Bergfusses erstreckt. Aufgrund seiner treppenartigen Bauweise wird es oft als das Machu Picchu von Busan bezeichnet. Ursprünglich war geplant, die einfache Siedlung abzureissen, um Platz für moderne Wohnblöcke zu schaffen. Doch durch die Initiative lokaler Künstler und Bewohner verwandelte es sich in ein charmantes Freilichtmuseum. Heute begeistern enge Gassen, kreative Kunstinstallationen und kleine Läden die Besucher. Nach einer gemütlichen Seilbahnfahrt über das Meer erkunden Sie ein liebevoll renoviertes Kultur- und Kunstquartier. Den Abschluss des Tages bildet ein Besuch der «Busan Centum City», die als grösster Einkaufskomplex der Welt im Guinness-Buch der Rekorde steht und mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten begeistert. Hier können Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen ausklingen lassen.

6 . Tag Busan - Jeju (F, M) Transfer zum Flughafen und Flug auf die Insel Jeju welche aufgrund ihrer einzigartigen vulkanischen Landschaften und der Biodiversität zum Unesco Welkulturerbe ernannt wurde. Ein eindrücklicher Anblick bietet der Seongsan Ilchulbong Vulkankegel, der sich durch einen Magmastrom unter dem Meer vor über 5'000 Jahren 180 Meter über den Meeresspiegel erhob. Im Seongup-Volksdorf wird Ihnen die einzigartige Kultur der Insel gezeigt, welche Sie sich bis heut bewahren konnte.

7 . Tag Jeju (F, M) Die höchste Erhebung Südkoreas befindet sich auf der Insel Jeju. Der inaktive Vulkan Hallasan ist 1‘950 m.ü. M. hoch und ist umgeben von einem landschaftlich wunderschönen Nationalpark. Sie unternehmen eine gemütliche rund zweistündige Wanderung und geniessen die intakte Flora und Fauna. Durch abwechslungsreiche Landschaften führt Ihre Reise in den Süden der Insel zu imposanten Klippen welche durch ins Meer fliessendes Lava entstanden sind. Ganz in der Nähe befindet sich einer der imposantesten Wasserfälle des Landes, dessen Wasser direkt im Meer landet.

8 . Tag Jeju - Seoul (F) Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Seoul Gimpo. Hängen Sie noch ein paar Tage in der Metropole Seoul an oder treten Sie Ihre Weiter- oder Rückreise ab dem internationalen Flughafen Incheon an.