Vielfältiges Südkorea ab Seoul Flughafen

1 . Tag Seoul Ankunft am internationalen Flughafen in Seoul und Transfer in Ihr Hotel (ohne Reiseleitung). Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Seoul (F, M) Der Gyeongbokgung Palast wurde im Jahr 1395 von der Joseon Dynastie erbaut und gilt als der grösste und allererste königliche Palast Koreas. Der Palast diente bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1592 als königliche Residenz und Haupt­palast der Dynastie. Lassen Sie sich bei einem Rund­gang von den aufwändig verzierten Palastwänden, den gepflegten umliegenden Gärten sowie der eleganten Architektur begeistern. Es folgt ein Besuch im National Folk Museum, wo historische Artefakte ausgestellt werden, die früher im täglichen Leben der Koreaner verwendet wurden. Im Namsangol Hanok Village spazieren Sie vorbei an den fünf traditionellen Hanok–Häusern, einer wunderschönen Garten­anlage bis hin zum Zeitkapselplatz. Zur Feier des 600. Jubi­läums der Stadt Seoul wurde hier 1994 eine Zeitkapsel vergraben, welche zum 1'000. Jahrestag im Jahr 2394 wieder aus­gegraben werden soll. Sie schlendern durch den ge­­schäf­­­­tigen Tongin Markt und fahren mit einer Gondel auf den 236 m hohen Seoul N Tower. Geniessen Sie eine un­glaubliche Aus­sicht über die ganze Stadt und lassen Sie den Tag ausklingen.

3 . Tag Seoul – Suwon – Daejeon (F, M) Am Vormittag fahren Sie nach Suwon und besichtigen dort die geschichtsträchtige Hwaseong Festung. Das beeindruckende Bauwerk gehört zum Unesco Weltkulturerbe und stammt aus der Joseon Dynastie, welche zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert das Land regierte. Nach der Besichtigung können Sie das koreanische Bogenschiessen ausprobieren. Unterwegs nach Daejeon halten Sie in einem traditionellen Dorf, wo Ihnen Kultur, Glaube und Bräuche Südkoreas nähergebracht werden.

4 . Tag Daejeon – Jeonju (F, M) Sie starten den Tag mit einer zweistündigen Fahrt zum Mount Daedun. Eine Seilbahn bringt Sie auf den Gipfel des 878 Meter hohen Berges, wo Sie eine atemberaubende Aussicht erwartet. Jeonju, Ihr nächster Etappenort, begeistert mit über 800 traditionellen Hanok-Häusern, die aus Stein, Holz und Lehm erbaut und mit Strohdächern gedeckt sind. Während der Rest der Stadt den Weg der Industrialisierung eingeschlagen hat, strahlt das Hanok Dorf bis heute seinen historischen Charme aus. Nachmittags Besuch des Gyeonggijeon Schreins welcher 1410 zu Ehren von König Taejo, dem Gründer der Joseon Dynastie, erbaut wurde. Eingebettet in eine malerische Umgebung, beherbergt er historische Artefakte und bietet einen faszinierenden Einblick in die reiche Geschichte der Dynastie.

5 . Tag Jeonju – Suncheon (F, M) Auf Ihrem Weg zur Südküste Koreas besuchen Sie den Hwaeomsa Tempel, einen der bedeutendsten Tempel des Landes. Errichtet während der Silla Dynastie, bewahrt diese historische Stätte zahlreiche nationale Schätze und ist von einer malerischen Naturlandschaft umgeben. Anschliessend fahren Sie weiter zum Naganeupseong Folk Village, einer beeindruckenden, denkmalgeschützten Stadtfestung aus der Joseon Dynastie. Das Dorf, in dem noch immer rund 90 Haushalte leben, besticht durch seine traditionellen Hanok-Häuser und ist von einer 1'410 Meter langen, begehbaren Mauer umgeben, die Ihnen einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge bietet. Zum Abschluss des Tages spazieren Sie auf Holzstegen durch das idyllische Feuchtgebiet der Suncheon Bucht. Dieses Paradies für Natur- und Vogelliebhaber umfasst ein geschütztes 230 Hektar grosses Schilffeld und ein vielfältiges Ökosystem. Dank seiner natürlichen Sumpflandschaften und sanft fliessenden Gewässern bietet der Park zahlreichen Zugvögeln, Pflanzen und Fischen einen geschützten Lebensraum.

6 . Tag Suncheon – Tongyeong – Busan (F, M) Ihre Reise führt Sie weiter nach Tongyeong, wo Sie mit der Seilbahn den Mireuk-san, einen der berühmtesten Berge Südkoreas, erklimmen. Vom Gipfel aus erwartet Sie ein atemberaubender Panoramablick über das Meer und den Hallyeohaesang Nationalpark. Anschliessend setzen Sie die Fahrt zur Insel Geoje fort, einem historischen Ort, der während des Koreakrieges als Gefangenenlager für Tausende chinesische und nordkoreanische Soldaten diente. Die bewegende Geschichte Koreas wird hier im Museumspark des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers eindrucksvoll erlebbar. Zum Abschluss fahren Sie durch den beeindruckenden Unterwassertunnel und die spektakuläre Geoga Brücke weiter nach Busan.

7 . Tag Busan (F, M) Der lebhafte Gukje Markt, einer der grössten Märkte Südkoreas, lädt mit seinen unzähligen kleinen Gassen zu spannenden Entdeckungen ein. Hier finden Sie alles von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu praktischen und skurrilen Alltagsgegenständen. Im Anschluss besuchen Sie den 120 m hohen Aussichtsturm Busans, der einen fantastischen Blick über die Stadt bietet. In einem nahegelegenen Viertel führt der Weg steil bergauf in ein lebendiges Dorf, das sich mit bunt bemalten Häusern entlang eines Bergfusses erstreckt. Aufgrund seiner treppenartigen Bauweise wird es oft als das Machu Picchu von Busan bezeichnet. Ursprünglich war geplant, die einfache Siedlung abzureissen, um Platz für moderne Wohnblöcke zu schaffen. Doch durch die Initiative lokaler Künstler und Bewohner verwandelte es sich in ein charmantes Freilichtmuseum. Heute begeistern enge Gassen, kreative Kunstinstallationen und kleine Läden die Besucher. Ein faszinierender Einblick in eine einzigartige Facette Südkoreas!

8 . Tag Busan – Gyeongju (F, M) Am berühmten 1,5 km langen Haeundae Beach besteigen Sie einen Zug und bestaunen vom Fenster aus die vorbeiziehende herrliche Landschaft und Küstenregion Busans. Weiter nördlich, auf einer steilen, mehrstufigen Klippe, befindet sich der buddhistische Küstentempel Haedong Yonggungsa, welcher etliche Pagoden und Schreine aus der Goryeo Dynastie beheimatet. An der Küste von Ulsan unternehmen Sie einen kurzen Spaziergang vorbei an Pinienwälder und Magnolienbäumen bis hinunter ans Meer. Imposante Felsen, die von Wind und Wasser geformt wurden, ragen hier empor.

9 . Tag Gyeongju (F, M) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des kulturhistorischen Erbes von Gyeongju. Sie besuchen den Bulguksa Tempel, welcher durch seine kunstvollen Steinrelikte weltweit Bekanntheit erlangte und seit 1995 zum Unesco Welt­kulturerbe gehört. Nur eine kurze Fahrt entfernt liegt die Seokguram Grotte, ein Wallfahrtsort für Buddhisten aus aller Welt. Der letzte Höhe­punkt des Tages ist die Daereungwon Grabstätte mit 23 Hügel­gräber mitten im Zentrum der Stadt. Die Gräber sind die letzten Ruhestätten der Herrscher des Silla Reiches.

10 . Tag Gyeongju – Seoul (F) Nach dem Frühstück Transfer zum Bahnhof Gyeongju und Rückfahrt im Schnellzug nach Seoul (ohne Reiseleitung). Hängen Sie noch ein paar Tage in Seoul an oder begeben Sie sich auf die Weiter- oder Rückreise.