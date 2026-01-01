Beschreibung

Einleitung Grosszügiges Fitness und Sauna sowie ein grosses Hallenbad stehen zur Verfügung. Im eleganten «Sulwhasoo Spa» erwartet die Gäste eine grosse Auswahl an verwöhnenden Behandlungen in stilvollem Ambiente. Grosse Golf Driving Range. Darüber hinaus ist das Hotel mit einem riesigen Einkaufszentrum verbunden.

Lage Das Hotel liegt an bester Lage im Myeongdong Viertel und ist mit einem Einkaufszentrum und der U-Bahn Station «Eulji-ro» verbunden. Die Seoul City Hall und der Deoksugung Palast sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Der internationale Flughafen Incheon liegt etwa 90 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das Lotte Hotel Seoul bietet eine Vielzahl von exzellenten Restaurants, darunter das renommierte «Pierre Gagnaire a Seoul», das für seine exquisite französische Küche bekannt ist, und das elegante «Mugunghwa», das traditionell koreanische Gerichte serviert. Weitere Optionen umfassen «Momoyama» für japanische Spezialitäten, «Toh Lim» für kantonesische Küche und «La Seine», das stadtbekannt für sein herausragendes Buffet bekannt ist. Für entspannende Abende stehen die zwei verschiedene Bars zur Verfügung. Die hauseigene Bäckerei bietet zudem frisches Gebäck und Brot an.