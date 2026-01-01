Beschreibung

Einleitung Ein Hallenbad und ein Swimmingpool auf der Dachterrasse laden mit einer traumhaften Aussicht auf die Skyline der Stadt zum Entspannen ein. Ein modernes Fitnessstudio und eine grosszügige Kid’s Zone bieten zudem für alle Altersgruppen genau das Richtige.

Lage Das futuristische Dongdaemun Design Plaza, der Gwangjang Nachtmarkt und die nächste U-Bahn Station sind nur wenige Gehminuten entfernt. Der internationale Flughafen Incheon liegt etwa 90 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das ganztägig geöffnete Restaurant bietet eine breite Auswahl internationaler Klassiker und in der kleinen Bäckerei gibt es frisch zubereitete Sandwiches. Der Tag lässt sich perfekt an der Rooftop Bar «The Social 21» neben dem Pool ausklingen.