Makalali River Lodge
Makalali Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das Makalali Private Game Reserve liegt westlich des Krüger Nationalparks bei den nördlichen Drakensbergen. Das Reservat besteht aus der Makalali River Lodge und der Makalali Main Lodge.
Lage
Das Makalali Private Game Reserve verteilt sich über eine Fläche von 26 000 ha. Die architektonisch einzigartigen und sehr speziellen Lodges liegen westlich des Krüger Nationalparks, ca. 5 Fahrstunden nördlich von Johannesburg.
Angebot
Morgens und spätnachmittags werden Pirschfahrten im privaten «Big 5» Wildreservat angeboten. Auf Wunsch sind auch Vogelbeobachtungen und informative Buschwanderungen in Begleitung eines Rangers möglich.
Zimmer
Die insgesamt 18 klimatisierten Suiten sind auf drei unabhängige Einheit mit je 6 Suiten verteilt. Jede der drei Einheiten verfügt über einen eigenen Pool, eine Boma und ein Restaurant. Jede Suite ist mit einem Kamin, einem privaten Deck mit Aussendusche, sowie einer kleinen «Sala» ausgestattet. Die Räume sind farbenfroh und im afrikanischen Stil dekoriert.
Preis auf Anfrage
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