Kapama River Lodge
Kapama Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in der Region des Krüger Nationalparks. Die Lodges im Kapama Private Game Reserve bieten eine perfekte Kombination zwischen einer komfortablen Unterkunft und einem einzigartigen Erlebnis im afrikanischen Busch.
Lage
Die Unterkünfte befinden sich im 15 000 ha grossen privaten Wildreservat Kapama, rund 40 km vom Krüger Nationalpark, ca. 6 Autostunden von Johannesburg und ca. 15 Minuten vom Flughafen Hoedspruit (kostenloser Transfer) entfernt.
Angebot
Geniessen Sie Pirschfahrten im offenen Fahrzeug durch das tierreiche Gebiet und unternehmen Sie Buschwanderungen mit erfahrenen Rangern. Gegen Gebühr ist eine Übernachtung unter dem Sternenhimmel möglich.
Zimmer
Die Lodge wurde mit vielen Naturmaterialien ausgestattet und verbindet ein traditionelles Safarierlebnis mit moderner, afrikanischer Architektur. Zu den Einrichtungen der Lodge gehören ein Speiseraum, eine offene Boma, eine Bar, mehrere Pools, ein Spa, ein Weinkeller und eine Bibliothek. Die 62 komfortablen Zimmer verfügen alle über eine schöne Aussicht.
Preis auf Anfrage
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