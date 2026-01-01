Makalali Main Lodge
Makalali Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das Makalali Private Game Reserve liegt westlich des Krüger Nationalparks bei den nördlichen Drakensbergen. Das Reservat besteht aus der Makalali River Lodge und der Makalali Main Lodge
Lage
Das Makalali Private Game Reserve verteilt sich über eine Fläche von 26 000 ha. Die architektonisch einzigartigen und sehr speziellen Lodges liegen westlich des Krüger Nationalparks, ca. 5 Fahrstunden nördlich von Johannesburg.
Angebot
Morgens und spätnachmittags werden Pirschfahrten im privaten «Big 5» Wildreservat angeboten. Auf Wunsch sind auch Vogelbeobachtungen und informative Buschwanderungen in Begleitung eines Rangers möglich.
Zimmer
Die Lodge verfügt über insgesamt 30 moderne und klimatisierte Zimmer, die über eine Innen- und Aussendusche verfügen. Im Restaurant geniessen Gäste die afrikanisch- inspirierten Speisen. Im Spa kann man sich zwischen den Pirschfahrten optimal bei einer Massage entspannen. Der Pool bietet Abkühlung an heissen Tagen und Aussicht auf das nahegelegenen Wasserloch.
Preis auf Anfrage
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