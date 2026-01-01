Beschreibung

Einleitung Das Makalali Private Game Reserve liegt westlich des Krüger Nationalparks bei den nördlichen Drakensbergen. Das Reservat besteht aus der Makalali River Lodge und der Makalali Main Lodge

Lage Das Makalali Private Game Reserve verteilt sich über eine Fläche von 26 000 ha. Die architektonisch einzigartigen und sehr speziellen Lodges liegen westlich des Krüger Nationalparks, ca. 5 Fahrstunden nördlich von Johannesburg.

Angebot Morgens und spätnachmittags werden Pirschfahrten im privaten «Big 5» Wildreservat angeboten. Auf Wunsch sind auch Vogelbeobachtungen und informative Buschwanderungen in Begleitung eines Rangers möglich.