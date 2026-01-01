RockFig Safari Lodge
Timbavati Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie entspannte Safari Atmosphäre inmitten des tierreichen Timbavati Nature Reserves.
Lage
Die intime RockFig Safari Lodge liegt im Herzen des Timbavati Nature Reserve gleich angrenzend zum weltberühmten Krüger Nationalpark. Der Flughafen in Hoedspruit ist 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Herz der Lodge bildet ein schön gestalteter Speisebereich mit einer gemütliche Lounge und einem grossen Kamin. Im grosszügigen Aussenbereich befindet sich ein Pizzaofen sowie eine gedeckte Outdoor-Lounge und ein schöner Infinity-Pool, von wo aus sich eine wunderbare Aussicht in den tierreichen Busch bietet. Abends treffen sich die Gäste an der grossen Feuerstelle und tauschen sich über den ereignisreichen Tag aus, während man die Sterne beobachtet.
Erleben Sie die Tierwelt auf exklusiven Pirschfahrten mit maximal 4 Gästen in luxuriösen offenen Safari-Fahrzeugen oder unternehmen Sie spannende Buschwanderungen mit ausgebildeten Rangern.
Erleben Sie die Tierwelt auf exklusiven Pirschfahrten mit maximal 4 Gästen in luxuriösen offenen Safari-Fahrzeugen oder unternehmen Sie spannende Buschwanderungen mit ausgebildeten Rangern.
Zimmer
Die 6 luxuriösen Chalets sind elegant eingerichtet und verfügen über jeden Komfort, wie Klimaanlage, Heizung, Ventilator, Minibar, Kaffe-/Teekocher und WIFI. Die Badezimmer sind mit Badewanne, Innensowie Aussenduschen ausgestattet und bietet einen wunderbaren Ausblick in den afrikanischen Busch.
Preis auf Anfrage
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