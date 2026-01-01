Das Herz der Lodge bildet ein schön gestalteter Speisebereich mit einer gemütliche Lounge und einem grossen Kamin. Im grosszügigen Aussenbereich befindet sich ein Pizzaofen sowie eine gedeckte Outdoor-Lounge und ein schöner Infinity-Pool, von wo aus sich eine wunderbare Aussicht in den tierreichen Busch bietet. Abends treffen sich die Gäste an der grossen Feuerstelle und tauschen sich über den ereignisreichen Tag aus, während man die Sterne beobachtet.



Erleben Sie die Tierwelt auf exklusiven Pirschfahrten mit maximal 4 Gästen in luxuriösen offenen Safari-Fahrzeugen oder unternehmen Sie spannende Buschwanderungen mit ausgebildeten Rangern.