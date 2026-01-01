Beschreibung

Einleitung Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in der Region des Krüger Nationalparks. Die Lodges im Kapama Private Game Reserve bieten eine perfekte Kombination zwischen einer komfortablen Unterkunft und einem einzigartigen Erlebnis im afrikanischen Busch.

Lage Die Unterkünfte befinden sich im 15 000 ha grossen privaten Wildreservat Kapama, rund 40 km vom Krüger Nationalpark, ca. 6 Autostunden von Johannesburg und ca. 15 Minuten vom Flughafen Hoedspruit (kostenloser Transfer) entfernt.

Angebot Geniessen Sie Pirschfahrten im offenen Fahrzeug durch das tierreiche Gebiet und unternehmen Sie Buschwanderungen mit erfahrenen Rangern. Gegen Gebühr ist eine Übernachtung unter dem Sternenhimmel möglich.