Tanda Tula
Timbavati Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das Tanda Tula Safari Camp bietet spannende Tiererlebnisse in einem modernem Ambiente an.
Lage
Das Camp befindet sich im 53 000 ha grossen Timbavati Private Nature Reserve gleich angrenzend an den Krüger Nationalpark. Der Flughafen Hoedspruit ist 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Ein Fitnessbereich sowie ein kleiner Spa mit zahlreichen Anwendungen stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Das Camp liegt direkt am Nhlaralumi Fluss. Die schöne, offene und lichtdurchflutete Lounge mit Kamin und angrenzender Bar laden auch an kühlen Tagen zum Verweilen ein. Im wunderschönen Essbereich und auf der Terrasse werden vorzügliche Köstlichkeiten serviert. An klaren Nächten wird das Abendessen im Boma unter den Sternen gereicht. Der grosse Pool mit Blick auf das Wasserloch lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein.
Ein Fitnessbereich sowie ein kleiner Spa mit zahlreichen Anwendungen stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Direkt am Wasserloch vor dem Camp befindet sich ein versteckter Hide. Es werden spannende Pirschfahrten mit maximal 6 Gästen pro Fahrzeug sowie Buschwanderungen angeboten.
Zimmer
Jede der 9 grosszügigen Suiten bieten einen offenen Blick auf das Flussbett und verfügen über einen offenen Wohn- und Schlafraum mit Kamin. Die modern eingerichteten Suiten sind mit Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher und WIFI ausgestattet. Das grosszügige Badezimmer bietet eine Innen- und Aussendusche sowie eine freistehende Badewanne.
Eine überdachte Terrasse mit gemütlicher Sitzgelegenheit und Plungepool laden zu gemütlichen Stunden inmitten der Natur ein. Für Familien stehen zwei Familiensuiten zur Verfügung.
Eine überdachte Terrasse mit gemütlicher Sitzgelegenheit und Plungepool laden zu gemütlichen Stunden inmitten der Natur ein. Für Familien stehen zwei Familiensuiten zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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