Das Camp liegt direkt am Nhlaralumi Fluss. Die schöne, offene und lichtdurchflutete Lounge mit Kamin und angrenzender Bar laden auch an kühlen Tagen zum Verweilen ein. Im wunderschönen Essbereich und auf der Terrasse werden vorzügliche Köstlichkeiten serviert. An klaren Nächten wird das Abendessen im Boma unter den Sternen gereicht. Der grosse Pool mit Blick auf das Wasserloch lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein.

Ein Fitnessbereich sowie ein kleiner Spa mit zahlreichen Anwendungen stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.



Direkt am Wasserloch vor dem Camp befindet sich ein versteckter Hide. Es werden spannende Pirschfahrten mit maximal 6 Gästen pro Fahrzeug sowie Buschwanderungen angeboten.