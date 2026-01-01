Kapama Southern Camp
Kapama Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in der Region des Krüger Nationalparks. Die Lodges im Kapama Private Game Reserve bieten eine perfekte Kombination zwischen einer komfortablen Unterkunft und einem einzigartigen Erlebnis im afrikanischen Busch.
Lage
Die Unterkünfte befinden sich im 15 000 ha grossen privaten Wildreservat Kapama, rund 40 km vom Krüger Nationalpark, ca. 6 Autostunden von Johannesburg und ca. 15 Minuten vom Flughafen Hoedspruit (kostenloser Transfer) entfernt.
Angebot
Geniessen Sie Pirschfahrten im offenen Fahrzeug durch das tierreiche Gebiet und unternehmen Sie Buschwanderungen mit erfahrenen Rangern. Gegen Gebühr ist eine Übernachtung unter dem Sternenhimmel möglich.
Zimmer
Das traditionelle Southern Camp liegt im südlichen Teil des privaten Wildreservates Kapama.
Das familienfreundliche Camp verfügt über insgesamt 25 moderne Zimmer, welche jeweils mit einer kleinen Terrasse ausgestattet sind. Die Luxury Villen bieten zudem einen privaten Plungepool. Zum Camp gehört auch ein Gemeinschaftspool, eine Bar und ein Restaurant.
Das familienfreundliche Camp verfügt über insgesamt 25 moderne Zimmer, welche jeweils mit einer kleinen Terrasse ausgestattet sind. Die Luxury Villen bieten zudem einen privaten Plungepool. Zum Camp gehört auch ein Gemeinschaftspool, eine Bar und ein Restaurant.
Preis auf Anfrage
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