Kapama Karula
Kapama Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die nördlichen Drakensberge bieten einen majestätischen Hintergrund für eines der grössten privaten Tierreservate in der Region des Krüger Nationalparks. Die Lodges im Kapama Private Game Reserve bieten eine perfekte Kombination zwischen einer komfortablen Unterkunft und einem einzigartigen Erlebnis im afrikanischen Busch.
Lage
Die Unterkünfte befinden sich im 15 000 ha grossen privaten Wildreservat Kapama, rund 40 km vom Krüger Nationalpark, ca. 6 Autostunden von Johannesburg und ca. 15 Minuten vom Flughafen Hoedspruit (kostenloser Transfer) entfernt.
Angebot
Geniessen Sie Pirschfahrten im offenen Fahrzeug durch das tierreiche Gebiet und unternehmen Sie Buschwanderungen mit erfahrenen Rangern. Gegen Gebühr ist eine Übernachtung unter dem Sternenhimmel möglich.
Zimmer
Die moderne Kapama Karula Lodge ist das Flagschiff im Kapama Game Reserve. Es stehen Ihnen 10 exklusive Superior Suiten und 2 geräumige Family Suiten mit eigenem Pool zur Auswahl. Die Chalets verfügen über grosse Glasfronten um eine uneingeschränkte Aussicht auf die Natur zu gewährleisten. Die Lodge bietet eine Bar, einen Weinkeller, einen Fitnessbereich und einen Spa.
Preis auf Anfrage
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