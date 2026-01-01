Die River Lodge bietet 8 Luxury-Safari-Zelte mit privaten Plungepool und 3 Family Suiten. Kinder jeden Alters sind in der River Lodge herzlich willkommen. Es werden spezielle Safari-Programme angeboten.



Während der Hitze des Tages können sich die Gäste im Pool erfrischen oder eine Spa-Behandlung geniessen. Von der grossen Terrasse hat man eine herrliche Sicht auf den Fluss und kann die Tiere beim Trinken beobachten.

Zudem gibt es eine Bar, einen kleinen Souvenirshop und eine Lounge mit ausgewählten Büchern über die Fauna und Flora Südafrikas. WIFI ist an der Rezeption und in der Lounge verfügbar.



Die Lodge wurde mit vielen Naturmaterialien erbaut und zeigt sich im afrikanischen Dekor, wodurch den Gästen ein authentisches Safari-Erlebnis vermittelt wird.