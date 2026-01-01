Simbavati River Lodge
Timbavati Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die Lodges von Simbavati sind im nördlichen Teil des Timbavati Private Game Reserves gelegen. Simbavati besteht aus der Hilltop Lodge, einer luxuriösen 5 Sterne- Unterkunft und der familiären River Lodge.
Lage
Die Lodges von Simbavati liegen am Ufer des Nhlaralumi Flusses umgeben vom 53 000 ha grossen Timbavati Private Game Reserve. Sie erreichen die Lodges in knapp 7 Fahrstunden ab Johannesburg oder etwa 1 Fahrstunde ab Hoedspruit.
Angebot
Simbavati besteht aus der familienfreundlichen River Lodge und der eleganten Hilltop Lodge. Es werden täglich Pirschfahrten im offenen Safari-Fahrzeug auf der Suche nach den Big 5 und vielen weiteren Tieren des afrikanischen Buschlandes angeboten.
Zimmer
Die River Lodge bietet 8 Luxury-Safari-Zelte mit privaten Plungepool und 3 Family Suiten. Kinder jeden Alters sind in der River Lodge herzlich willkommen. Es werden spezielle Safari-Programme angeboten.
Zudem gibt es eine Bar, einen kleinen Souvenirshop und eine Lounge mit ausgewählten Büchern über die Fauna und Flora Südafrikas. WIFI ist an der Rezeption und in der Lounge verfügbar.
Die River Lodge bietet 8 Luxury-Safari-Zelte mit privaten Plungepool und 3 Family Suiten. Kinder jeden Alters sind in der River Lodge herzlich willkommen. Es werden spezielle Safari-Programme angeboten.
Während der Hitze des Tages können sich die Gäste im Pool erfrischen oder eine Spa-Behandlung geniessen. Von der grossen Terrasse hat man eine herrliche Sicht auf den Fluss und kann die Tiere beim Trinken beobachten.
Zudem gibt es eine Bar, einen kleinen Souvenirshop und eine Lounge mit ausgewählten Büchern über die Fauna und Flora Südafrikas. WIFI ist an der Rezeption und in der Lounge verfügbar.
Die Lodge wurde mit vielen Naturmaterialien erbaut und zeigt sich im afrikanischen Dekor, wodurch den Gästen ein authentisches Safari-Erlebnis vermittelt wird.
Preis auf Anfrage
Loading map...