Beschreibung

Einleitung Dieses einmalige Natur- und Wildschutzgebiet befindet sich zwischen den Ubombo Bergen und dem Indischen Ozean. Die Schönheit dieses einzigartigen Ökosystems in der Übergangszone zwischen tropischer und subtrobischer Pflanzen- und Tierwelt ist überwältigend. Lassen Sie sich von einer einmaligen Verschmelzung aus Natur und Luxus verzaubern.

Lage Das Phinda Private Game Reserve umfasst 29 000 ha und liegt in der Provinz KwaZulu-Natal, ungefähr 320 km nördlich von Durban. Sieben verschiedene Lebensräume und eine grosse Vielfalt an Wildtieren und Vogelarten machen das Reservat zu einem der Safari-Highlights in Südafrika.

Angebot Alle Lodges sind jeweils mit einem Restaurant, einer Bar, einer Terrasse, einem Pool, einer Feuerstelle sowie einer Boma ausgestattet. Es werden zweimal am Tag Pirschfahrten im 4x4 Fahrzeug unternommen (Kinder ab 12 Jahren erlaubt) sowie Naturspaziergänge und Vogelbeobachtungen angeboten. Weitere Aktivitäten wie Bademöglichkeiten am traumhaften Strand, Reiten, Beobachten von Schildkröten, Schnorcheln und Tauchen sind saisonabhängig und können zusätzlich gebucht werden.