Phinda Rock Lodge
Phinda
Beschreibung
Einleitung
Dieses einmalige Natur- und Wildschutzgebiet befindet sich zwischen den Ubombo Bergen und dem Indischen Ozean. Die Schönheit dieses einzigartigen Ökosystems in der Übergangszone zwischen tropischer und subtrobischer Pflanzen- und Tierwelt ist überwältigend. Lassen Sie sich von einer einmaligen Verschmelzung aus Natur und Luxus verzaubern.
Lage
Das Phinda Private Game Reserve umfasst 29 000 ha und liegt in der Provinz KwaZulu-Natal, ungefähr 320 km nördlich von Durban. Sieben verschiedene Lebensräume und eine grosse Vielfalt an Wildtieren und Vogelarten machen das Reservat zu einem der Safari-Highlights in Südafrika.
Angebot
Alle Lodges sind jeweils mit einem Restaurant, einer Bar, einer Terrasse, einem Pool, einer Feuerstelle sowie einer Boma ausgestattet. Es werden zweimal am Tag Pirschfahrten im 4x4 Fahrzeug unternommen (Kinder ab 12 Jahren erlaubt) sowie Naturspaziergänge und Vogelbeobachtungen angeboten. Weitere Aktivitäten wie Bademöglichkeiten am traumhaften Strand, Reiten, Beobachten von Schildkröten, Schnorcheln und Tauchen sind saisonabhängig und können zusätzlich gebucht werden.
Zimmer
Die Phinda Rock Lodge ist speziell in die Felsen integriert und schmiegt sich perfekt in die Natur ein. Die 6 grosszügigen Suiten verfügen über Aussenduschen und scheinen über dem tiefliegenden Tal zu schweben. Geniessen Sie von Ihrem eigenen Plungepool aus die atemberaubende Aussicht über die Landschaft.
Preis auf Anfrage
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