Shamwari Riverdene Family Lodge
Shamwari Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine Besucher auf höchstem Niveau verwöhnt und ihnen eines der besten Safarierlebnisse am östlichen Kap bietet.
Lage
Das Shamwari Private Game Reserve liegt ca. 90 Minuten von Gqeberha (Port Elizabeth) entfernt. Das Reservat bietet luxuriöse Unterkünfte, erstklassige Safari-Erlebnisse und die Möglichkeit, tief in die Schönheit und den Reichtum des südafrikanischen Buschs einzutauchen. Nach einer Reise entlang der Garden Route ist dies ein gelungener Abschluss.
Angebot
Alle Unterkünfte des Shamwari Private Game Reserves bieten am Morgen und späten Nachmittag spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug an. Zu dieser etwas kühleren Tageszeit sind die Tiere am aktivsten und Sie erhalten einen perfekten Blick auf die hier heimische Tierwelt. Begleitet von ausgebildeten Guides erfahren Sie viele interessante Details über die Region, Tier- und Pflanzenwelt. Des Weiteren können Sie an begleiteten Buschwanderungen teilnehmen.
Bei dieser Aktivität legt man das Augenmerk auf die kleineren Tiere und auf die Pflanzenwelt. Erfahren Sie, wie man Spuren liest und mit welchen Pflanzen sich früher die lokale Bevölkerung gesund gepflegt hat. Auch Vogelliebhaber kommen im Shamwari nicht zu kurz. Eine grosse Vielfalt ist im Eastern Cape heimisch und leuchtet je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung in allen Farben. Zusätzlich können Sie das Shamwari Rehabilitations Zentrum besuchen.
Shamwari setzt sich für die Natur und Tiere im Reservat ein. Das Team rehabilitiert kranke, verletzte und verwaiste Tiere und entlässt sie nach deren Genesung wieder in die freie Natur.
Zimmer
Shamwari Private Game Reserve liegt in einem malariafreien Gebiet und ist deshalb auch bestens geeignet für Familien mit Kindern. In der Lodge gibt es eine Kinderbetreuung, welche sich um die kleinen Gäste kümmert. Einen abwechslungsreichen Tag wird gestaltet mit Spuren lesen, basteln und spielen. Auch der Besuch im Rehabilitationszentrum ist eine lehrreiche Erfahrung. Ein Pool lädt besonders an heissen Tagen zu einer willkommenen Abkühlung ein.
Geniessen Sie einen Sundowner Drink in der Lounge und beobachten Sie wie die Sonne langsam am Horizont versinkt und die Region in ein Farbenspiel verwandelt. Die Lodge verfügt über 1 Familiensuite mit 3 Schlafzimmer und 3 Familiensuiten mit 2 Schlafzimmern, welche alle eine Klimaanlage sowie eine kleine Lounge bieten. Alle vier Familiensuiten verfügen über ein privates Safarifahrzeug, sodass die Zeiten für die Pirschfahrten flexibel gestaltet werden können und das Busch-Erlebnis und die Exklusivität für die einzelnen Familien massgeschneidert werden kann.
Preis auf Anfrage
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