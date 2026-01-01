Montusi Mountain Lodge
Bergville
Beschreibung
Einleitung
Die Montusi Mountain Lodge verfügt über eine traumhafte Lage mitten in den Drakensbergen. Die Lodge wird von den Besitzern geführt und zeichnet sich durch ihre Gastfreundschaft und den persönlichen Service aus.
Lage
Die Lodge befindet sich inmitten der berühmten Drakensberge in der Nähe des 3000 Meter hohen Amphitheaters.
Angebot
In der wunderschönen Landschaft ist eine Vielzahl an Aktivitäten möglich wie z. B. Wandern, Reiten, Forellenfischen, Tennis, Quad Biken und Vogelbeobachtungen. Zwischen den Aktivitäten lädt der Pool der Lodge zum Entspannen ein. Das Restaurant bietet eine kulinarische Vielfalt und in der Bar lässt sich der Tag gemütlich bei einem Drink ausklingen.
Zimmer
16 luxuriöse Suiten bieten einen spektakulärer Aussicht auf die Drakensberge. Die komfortablem Schlafzimmer sind mit einer Lounge mit Kamin, TV, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und einer privaten Terrasse ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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