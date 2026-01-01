Beschreibung

Einleitung Die Montusi Mountain Lodge verfügt über eine traumhafte Lage mitten in den Drakensbergen. Die Lodge wird von den Besitzern geführt und zeichnet sich durch ihre Gastfreundschaft und den persönlichen Service aus.

Lage Die Lodge befindet sich inmitten der berühmten Drakensberge in der Nähe des 3000 Meter hohen Amphitheaters.

Angebot In der wunderschönen Landschaft ist eine Vielzahl an Aktivitäten möglich wie z. B. Wandern, Reiten, Forellenfischen, Tennis, Quad Biken und Vogelbeobachtungen. Zwischen den Aktivitäten lädt der Pool der Lodge zum Entspannen ein. Das Restaurant bietet eine kulinarische Vielfalt und in der Bar lässt sich der Tag gemütlich bei einem Drink ausklingen.