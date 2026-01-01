Shamwari Eagles Crag Lodge
Shamwari Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine Besucher auf höchstem Niveau verwöhnt und ihnen eines der besten Safarierlebnisse am östlichen Kap bietet.
Lage
Das Shamwari Private Game Reserve liegt ca. 90 Minuten von Gqeberha (Port Elizabeth) entfernt. Das Reservat bietet luxuriöse Unterkünfte, erstklassige Safari-Erlebnisse und die Möglichkeit, tief in die Schönheit und den Reichtum des südafrikanischen Buschs einzutauchen. Nach einer Reise entlang der Garden Route ist dies ein gelungener Abschluss.
Angebot
Alle Unterkünfte des Shamwari Private Game Reserves bieten am Morgen und späten Nachmittag spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug an. Zu dieser etwas kühleren Tageszeit sind die Tiere am aktivsten und Sie erhalten einen perfekten Blick auf die hier heimische Tierwelt. Begleitet von ausgebildeten Guides erfahren Sie viele interessante Details über die Region, Tier- und Pflanzenwelt. Des Weiteren können Sie an begleiteten Buschwanderungen teilnehmen.
Bei dieser Aktivität legt man das Augenmerk auf die kleineren Tiere und auf die Pflanzenwelt. Erfahren Sie, wie man Spuren liest und mit welchen Pflanzen sich früher die lokale Bevölkerung gesund gepflegt hat. Auch Vogelliebhaber kommen im Shamwari nicht zu kurz. Eine grosse Vielfalt ist im Eastern Cape heimisch und leuchtet je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung in allen Farben. Zusätzlich können Sie das Shamwari Rehabilitations Zentrum besuchen.
Shamwari setzt sich für die Natur und Tiere im Reservat ein. Das Team rehabilitiert kranke, verletzte und verwaiste Tiere und entlässt sie nach deren Genesung wieder in die freie Natur.
Zimmer
Die erstklassige und luxuriöse Eagles Crag Lodge ist eine perfekte Kombination aus Stein, Reet und Glas. Die Lodge bietet den Gästen ein Spa mit diversen Anwendungsmöglichkeiten, wo Sie inmitten der faszinierenden Natur für einen Moment die Seele baumeln lassen können. Die erhöhte Terrasse mit Lounge und Feuerstelle ist der ideale Platz, um den Tag bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen. Die 9 exklusiven Suiten garantieren maximale Privatsphäre und sind mit privatem und heizbarem Plungepool, Innen- und Aussendusche, Klimaanlage, Minibar und Swarovski-Ferngläser ausgestattet.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie einen einmaligen Aufenthalt mit Ihrer Familie in der Riverdene Family oder Sarili Lodge. Das Kids on Safari Programm wird die kleinen Gäste unterhalten und Ihnen auf spielerische Art und Weise lernen Sorge zur Natur zu tragen.
Preis auf Anfrage
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