Shamwari Bayethe Safari Lodge
Shamwari Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine Besucher auf höchstem Niveau verwöhnt und ihnen eines der besten Safarierlebnisse am östlichen Kap bietet.
Lage
Das Shamwari Private Game Reserve liegt ca. 90 Minuten von Gqeberha (Port Elizabeth) entfernt. Das Reservat bietet luxuriöse Unterkünfte, erstklassige Safari-Erlebnisse und die Möglichkeit, tief in die Schönheit und den Reichtum des südafrikanischen Buschs einzutauchen. Nach einer Reise entlang der Garden Route ist dies ein gelungener Abschluss.
Angebot
Alle Unterkünfte des Shamwari Private Game Reserves bieten am Morgen und späten Nachmittag spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug an. Zu dieser etwas kühleren Tageszeit sind die Tiere am aktivsten und Sie erhalten einen perfekten Blick auf die hier heimische Tierwelt. Begleitet von ausgebildeten Guides erfahren Sie viele interessante Details über die Region, Tier- und Pflanzenwelt. Des Weiteren können Sie an begleiteten Buschwanderungen teilnehmen.
Bei dieser Aktivität legt man das Augenmerk auf die kleineren Tiere und auf die Pflanzenwelt. Erfahren Sie, wie man Spuren liest und mit welchen Pflanzen sich früher die lokale Bevölkerung gesund gepflegt hat. Auch Vogelliebhaber kommen im Shamwari nicht zu kurz. Eine grosse Vielfalt ist im Eastern Cape heimisch und leuchtet je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung in allen Farben. Zusätzlich können Sie das Shamwari Rehabilitations Zentrum besuchen.
Shamwari setzt sich für die Natur und Tiere im Reservat ein. Das Team rehabilitiert kranke, verletzte und verwaiste Tiere und entlässt sie nach deren Genesung wieder in die freie Natur.
Zimmer
Das naturnahe und luxuriöse Bayethe liegt im nördlichen Teil des Wildreservates und ist ein Ort absoluter Ruhe. Die Lodge ist umgeben von einer vielfältigen Natur, bietet eine uneingeschränkte Privatsphäre und eine atemberaubende Weitsicht über das Reservat. Setzen Sie sich für einen kurzen Moment in die Lounge und lassen Sie die Umgebung auf sich wirken. Entspannen Sie sich bei einer Massage in dieser einmaligen Umgebung im Safari Spa.
Das Abendessen wird, wenn immer möglich, unter dem Sternenhimmel eingenommen. Während die Mahlzeiten direkt über dem Feuer zubereitet werden, lauschen Sie den Geräuschen des Busches. Die 12 exklusiven Canvas Suiten sind über einen Holzsteg mit dem Haupthaus verbunden und bieten Ihnen ein privates Aussichtsdeck mit Plungepool, Kamin, Klimaanlage und Swarovski-Ferngläser.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie einen einmaligen Aufenthalt mit Ihrer Familie in der Riverdene Family oder Sarili Lodge. Das Kids on Safari Programm wird die kleinen Gäste unterhalten und Ihnen auf spielerische Art und Weise lernen Sorge zur Natur zu tragen.
Preis auf Anfrage
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