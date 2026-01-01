Das Resort gehört zu den besten Golf-Adressen in ganz Südafrika. Dem Gast stehen 3 verschiedene Gary-Player Plätze zur Verfügung. The Links Golf Course ist nur für Mitglieder des Golfclubs und für Gäste des Hotels reserviert und der Montagu und Outeniqua Golf Course sind öffentlich (Vorreservation der Abschlagzeiten empfohlen).



Die erstklassige und elegante Hotelanlage bietet aber auch für Nicht-Golfer sehr viele Annehmlichkeiten.

So stehen dem Gast ein Wellness- und Fitnesscenter, 4 Tennisplätze sowie 2 Pools zur Verfügung. 3 verschiedene Restaurants sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Club-Lounge und eine Boutique vervollständigen das Angebot. Das Fancourt Hotel bietet den Kindern viel Unterhaltung. Babysitting, Kinderspielplatz und Kinderclub sind auch vorhanden. Gäste des Fancourt Hotels kommen zudem in den Genuss der Fancourt Lounge am Flughafen von George.