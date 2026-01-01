The Fancourt Resort Hotel & Manor House
George
Beschreibung
Einleitung
Eines der besten Golfresorts im Südlichen Afrika. Dieses elegante Resort liegt im Herzen der Garden Route am Fusse der Outeniqua Berge. Das Hotel ist in einem Garten mit wunderschönen Blumen und Pflanzen eingebettet.
Lage
Fancourt liegt in traumhafter Umgebung am Rande des kleinen Städtchens George. Zum Flughafen George sind es nur 7 km.
Angebot
Das Resort gehört zu den besten Golf-Adressen in ganz Südafrika. Dem Gast stehen 3 verschiedene Gary-Player Plätze zur Verfügung. The Links Golf Course ist nur für Mitglieder des Golfclubs und für Gäste des Hotels reserviert und der Montagu und Outeniqua Golf Course sind öffentlich (Vorreservation der Abschlagzeiten empfohlen).
Das Resort gehört zu den besten Golf-Adressen in ganz Südafrika. Dem Gast stehen 3 verschiedene Gary-Player Plätze zur Verfügung. The Links Golf Course ist nur für Mitglieder des Golfclubs und für Gäste des Hotels reserviert und der Montagu und Outeniqua Golf Course sind öffentlich (Vorreservation der Abschlagzeiten empfohlen).
Die erstklassige und elegante Hotelanlage bietet aber auch für Nicht-Golfer sehr viele Annehmlichkeiten.
So stehen dem Gast ein Wellness- und Fitnesscenter, 4 Tennisplätze sowie 2 Pools zur Verfügung. 3 verschiedene Restaurants sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Club-Lounge und eine Boutique vervollständigen das Angebot. Das Fancourt Hotel bietet den Kindern viel Unterhaltung. Babysitting, Kinderspielplatz und Kinderclub sind auch vorhanden. Gäste des Fancourt Hotels kommen zudem in den Genuss der Fancourt Lounge am Flughafen von George.
Zimmer
Die 115 stilvoll eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über jeden Komfort. Die Suiten liegen in verschiedenen Häusern auf der Anlage und bieten einen wunderschönen Blick auf den Golfplatz oder die Berge.
Tipp vom Spezialisten
Geniessen Sie einen Top-Service im exklusiven und preisgekrönten The Manor House at Fancourt.
The Manor House
Das ehemalige, denkmalgeschützte Herrenhaus erstrahlt in neuem Glanz und wurde zu Afrikas bestem «Romantic Boutique Hotel» gekürt. Das im Jahre 1859 erbaute Schmuckstück ist ein idealer Rückzugsort für Reisende, die absolute Ruhe mit höchstem Qualitäts- und Servicestandard suchen.
Die 13 Suiten im Manor House sind zwischen 60 m² und 115 m² gross und mit separater Dusche, freistehender Badewanne, TV, WIFI, Minibar, Klimaanlage, separatem Wohnraum und Ankleidezimmer ausgestattet. Auf dem eigenen Balkon oder Terrasse kann die Ruhe genossen werden. Absolute Privatsphäre ist garantiert.
Die 13 Suiten im Manor House sind zwischen 60 m² und 115 m² gross und mit separater Dusche, freistehender Badewanne, TV, WIFI, Minibar, Klimaanlage, separatem Wohnraum und Ankleidezimmer ausgestattet. Auf dem eigenen Balkon oder Terrasse kann die Ruhe genossen werden. Absolute Privatsphäre ist garantiert.
Preis auf Anfrage
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