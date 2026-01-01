Beschreibung

Einleitung Die Madikwe Safari Lodge liegt im Herzen des malariafreien Madikwe Game Reserves. Mit etwa 75 000 Hektar ist dieses Gebiet eines von Südafrikas grössten Schutzgebieten und beheimatet eine faszinierende Artenvielfalt.

Lage Das viertgrösste Wildreservat Südafrikas ist geprägt von vielen unterschiedlichen Landschaften. Direkt angrenzend an Botswana und rund 4-5 Autostunden von Johannesburg entfernt liegt dieses einzigartige Reservat.

Angebot Die Madikwe Safari Lodge besteht aus 3 Camps, die durch Fusswege miteinander verbunden sind, jedoch ausser Sichtweite liegen. Täglich finden 2 Pirschfahrten statt, eine frühmorgens und eine gegen Abend, welche bis zum Sonnenuntergang dauert.

Zimmer Alle Suiten sind äusserst komfortabel, geräumig und mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet. Ausgestattet sind sie mit Wohn- und Schlafzimmer, Minibar, Innen- und Aussendusche sowie Plungepool auf der eigenen Terrasse. Für die kühleren Abende steht ein Kamin zur Verfügung. Kostenloses WIFI ist verfügbar.

Lelapa Lodge***** Die Lelapa Lodge, mit den 12 Suiten, eignet sich ideal für Familien. Der Kids Safari Club bietet den kleinen Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt. Ein Pool lädt zu einer willkommenen Abkühlung ein.

Kopano Lodge***** Die 4 Suiten der Kopano Lodge verfügen alle über einen privaten Plungepool. Die Familien Villen zusätzlich über eine Boma.