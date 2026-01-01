Beschreibung

Einleitung Wilderness Safaris verfügt über zwei verschiedene Unterkünfte unmittelbar bei Sossusvlei. Beide Unterkünfte sind von sehr hohem Standard und bieten Ihnen ein einmaliges und unvergessliches Wüstenerlebnis.

Lage Die beiden Camps liegen nur wenige Kilometer vom Eingangstor zum Sossusvlei entfernt. Das private Grundstück hat eine Fläche von 37 000 ha und grenzt direkt an den Namib Naukluft Park. Die Gäste profitieren von einem direkten Zugang zum Park, somit kann bei einem geführten Ausflug zu den Dünen sehr viel Zeit eingespart werden.

Angebot Beide Camps operieren unabhängig voneinander und verfügen über eigene Restaurants, Aufenthaltsräume, kleinere Souvenirshops und Pools. Es werden zudem geführte Naturfahrten sowie einen Ganztagesausflug zu den höchsten Dünen der Welt im Sossusvlei angeboten. Vom Little Kulala Camp werden Quad Bike Touren durch die Wüste angeboten. Die Landschaft im Namib Naukluft Park mit seiner Wüsten-Flora und -Fauna ist einzigartig und bietet dem Gast immer wieder traumhafte Aussichten. Beide Camps bieten WIFI.