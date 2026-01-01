Direkt am Fusse der «versteinerten» Dünen steht die Namib Desert Lodge. Die Lodge befindet sich nur 60 km nördlich von Sesriem, dem Eingangstor zum berühmten Sossusvlei.

Die Namib Desert Lodge ist somit ein idealer Ausgangspunkt für einen Ausflug zu den höchsten Dünen der Welt. Von der Lodge aus werden Naturfahrten in die fantastische Wüstenlandschaft des Gondwana Namib Parks angeboten. Ein Restaurant, eine Bar und zwei Pools laden zum Verweilen und Entspannen ein. Die Lodge verfügt über WIFI im Hauptbereich.