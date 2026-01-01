Kanaan Naankuse Desert Retreat
NamibRand Nature Reserve
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie die unendliche Weite der Wüste hautnah! Das Kanaan Naankuse Desert Retreat liegt umgeben von 33'000 Hektar unberührter Natur inmitten eines rot schimmernden Sandmeeres.
Lage
Das Retreat befindet sich in der Mitte zwischen Namib Naukluft Park und den majestätischen Tirasbergen umringt von einer atemberaubenden Kulisse aus Wüste und Gebirgsketten im Hintergrund.
Angebot
Das Primärziel der Lodge ist der Erhalt und Schutz der Natur und Tierwelt in dieser wunderschönen und abgelegenen Region Namibias. Die Szenerie ist ein Paradies für Hobbyfotografen und bietet die unterschiedlichsten Motive. Die Region ist Heimat einer Vielzahl an Wildtieren wie Kudus, Springbock, Oryx und Vogelstrauss. Aber auch Raubtiere wie Hyänen oder Geparden sind hier zuhause. Die Aktivitäten gestalten sich durch Naturfahrten, Fotosafaris, Cheetah Fütterungstouren oder Nachtspaziergänge auf der Suche nach den kleinen Bewohnern der Wüste.
Zimmer
Im Kanaan Naankuse Desert Retreat werden die Gäste in einem der 8 Zeltzimmer untergebracht. Die Zelte sind zweckmässig eingerichtet und verfügen über ein en-suite Badezimmer mit Dusche und WC.
Preis auf Anfrage
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