Das Retreat befindet sich in der Mitte zwischen Namib Naukluft Park und den majestätischen Tirasbergen umringt von einer atemberaubenden Kulisse aus Wüste und Gebirgsketten im Hintergrund.

Das Primärziel der Lodge ist der Erhalt und Schutz der Natur und Tierwelt in dieser wunderschönen und abgelegenen Region Namibias. Die Szenerie ist ein Paradies für Hobbyfotografen und bietet die unterschiedlichsten Motive. Die Region ist Heimat einer Vielzahl an Wildtieren wie Kudus, Springbock, Oryx und Vogelstrauss. Aber auch Raubtiere wie Hyänen oder Geparden sind hier zuhause. Die Aktivitäten gestalten sich durch Naturfahrten, Fotosafaris, Cheetah Fütterungstouren oder Nachtspaziergänge auf der Suche nach den kleinen Bewohnern der Wüste.