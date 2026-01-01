Kulala Desert Lodge
Sesriem
Beschreibung
Einleitung
Wilderness Safaris verfügt über zwei verschiedene Unterkünfte unmittelbar bei Sossusvlei. Beide Unterkünfte sind von sehr hohem Standard und bieten Ihnen ein einmaliges und unvergessliches Wüstenerlebnis.
Lage
Die beiden Camps liegen nur wenige Kilometer vom Eingangstor zum Sossusvlei entfernt. Das private Grundstück hat eine Fläche von 37 000 ha und grenzt direkt an den Namib Naukluft Park. Die Gäste profitieren von einem direkten Zugang zum Park, somit kann bei einem geführten Ausflug zu den Dünen sehr viel Zeit eingespart werden.
Angebot
Beide Camps operieren unabhängig voneinander und verfügen über eigene Restaurants, Aufenthaltsräume, kleinere Souvenirshops und Pools. Es werden zudem geführte Naturfahrten sowie einen Ganztagesausflug zu den höchsten Dünen der Welt im Sossusvlei angeboten. Vom Little Kulala Camp werden Quad Bike Touren durch die Wüste angeboten. Die Landschaft im Namib Naukluft Park mit seiner Wüsten-Flora und -Fauna ist einzigartig und bietet dem Gast immer wieder traumhafte Aussichten. Beide Camps bieten WIFI.
Zimmer
Die 21 Zelt-Chalets und 2 Familienzelte mit eigener Veranda sind komfortabel eingerichtet und verfügen über eine erhöhte Aussichtsplattform, welche zum «Schlafen unter den Sternen Afrikas» einlädt. Die Zimmer sind mit einem Deckenventilator ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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