The Elegant Desert Camp
NamibRand Nature Reserve
Beschreibung
Lage
Mitten in der Namib Wüste gelegen und umgeben von den Tsaris Bergen befindet sich dieses Camp in absoluter Ruhe und Abgeschiedenheit. Das Camp liegt 7 km von The Elegant Desert Lodge entfernt, wo sich die gemein- same Rezeption sowie das Restaurant befindet. Sesriem ist 45 km entfernt
Angebot
Das kleine Öko-Camp nutzt Solarenergie und verfügt über einen Pool auf einer erhöhten Holzplattform sowie ein Wasserloch mit Flutlicht. Es werden geführte Ausflüge nach Sossusvlei, Naturfahrten und Quad Bike Ausflüge angeboten.
Zimmer
Die 10 geräumigen Zeltzimmer verfügen über Betten, welche auf die Veranda geschoben werden können um unter dem eindrucksvollen Sternenhimmel zu schlafen. Alle Zimmer sind mit Badezimmer, Aussendusche, Tee-/Kaffeekocher und Minibar ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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