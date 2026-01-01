Beschreibung

Lage Mitten in der Namib Wüste gelegen und umgeben von den Tsaris Bergen befindet sich dieses Camp in absoluter Ruhe und Abgeschiedenheit. Das Camp liegt 7 km von The Elegant Desert Lodge entfernt, wo sich die gemein- same Rezeption sowie das Restaurant befindet. Sesriem ist 45 km entfernt

Angebot Das kleine Öko-Camp nutzt Solarenergie und verfügt über einen Pool auf einer erhöhten Holzplattform sowie ein Wasserloch mit Flutlicht. Es werden geführte Ausflüge nach Sossusvlei, Naturfahrten und Quad Bike Ausflüge angeboten.