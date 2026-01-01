Beschreibung

Einleitung Willkommen in der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, einem luxuriösen Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Weiten der Namib-Wüste, wo Luxus auf unberührte Natur trifft und unvergessliche Abenteuer auf Sie warten.

Lage Die &Beyond Sossusvlei Desert Lodge liegt eingebettet in das weitläufige, knapp 13.000 Hektar grosse &Beyond Sossusvlei Private Desert Reserve. Inmitten eines Ozeans von Dünen, felsigen Formationen und Kiesebenen macht die absolute Stille und die klare Lichtintensität dieses Gebiet zu einer der faszinierendsten Landschaften Afrikas.

Angebot Der zweistöckige Hauptbereich umfasst eine Bar, ein gemütliches Wohnzimmer, einen Weinkeller, eine interaktive Küche und einen Infinity-Pool. Weitere Annehmlichkeiten sind private schattige Bereiche, ein Fitnessbereich mit Sonnenaufgangsblick, ein Wellnessbereich mit Behandlungsraum und Spa-Bad sowie einen Souvenirshop mit namibischer Handwerkskunst. Mit etwas Glück versammeln sich Tiere bei Sonnenuntergang an einem nahegelegenen Wasserloch. Ein hochmodernes Observatorium und ein ansässiger Astronom bieten faszinierende Einblicke in die beeindruckenden Sternbilder des ersten International Dark Sky Reserve Afrikas.



Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Sossusvlei-Exkursionen, Desert Rock Exkursionen, Naturfahrten, Dünenwanderungen, Sternbeobachtungen, Biken und Wandern.