&Beyond Sossusvlei Desert Lodge
NamibRand Nature Reserve
Beschreibung
Einleitung
Willkommen in der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, einem luxuriösen Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Weiten der Namib-Wüste, wo Luxus auf unberührte Natur trifft und unvergessliche Abenteuer auf Sie warten.
Lage
Die &Beyond Sossusvlei Desert Lodge liegt eingebettet in das weitläufige, knapp 13.000 Hektar grosse &Beyond Sossusvlei Private Desert Reserve. Inmitten eines Ozeans von Dünen, felsigen Formationen und Kiesebenen macht die absolute Stille und die klare Lichtintensität dieses Gebiet zu einer der faszinierendsten Landschaften Afrikas.
Angebot
Der zweistöckige Hauptbereich umfasst eine Bar, ein gemütliches Wohnzimmer, einen Weinkeller, eine interaktive Küche und einen Infinity-Pool. Weitere Annehmlichkeiten sind private schattige Bereiche, ein Fitnessbereich mit Sonnenaufgangsblick, ein Wellnessbereich mit Behandlungsraum und Spa-Bad sowie einen Souvenirshop mit namibischer Handwerkskunst. Mit etwas Glück versammeln sich Tiere bei Sonnenuntergang an einem nahegelegenen Wasserloch. Ein hochmodernes Observatorium und ein ansässiger Astronom bieten faszinierende Einblicke in die beeindruckenden Sternbilder des ersten International Dark Sky Reserve Afrikas.
Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Sossusvlei-Exkursionen, Desert Rock Exkursionen, Naturfahrten, Dünenwanderungen, Sternbeobachtungen, Biken und Wandern.
Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Sossusvlei-Exkursionen, Desert Rock Exkursionen, Naturfahrten, Dünenwanderungen, Sternbeobachtungen, Biken und Wandern.
Zimmer
Um die Pracht und Einsamkeit der Wüste einzufangen, sind nur 10 Stein- und Glas-Suiten entlang der Kurve des Steilhangs verteilt, was absolute Privatsphäre ermöglicht. Jede klimatisierte Suite ist so eingerichtet, dass sie die Farben der Wüste ergänzt, und verfügt über eine private Veranda, ein zweigeschossiges Schlafzimmer und Wohnzimmer mit Kamin und eine Aussendusche. Die Suiten sind mit einem Sternenbeobachtungsdachfenster, einem dezenten Musiksystem und einer individuell bestückten Minibar ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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