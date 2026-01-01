Wolwedans Dune Camp
NamibRand Nature Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter Aussicht.
Lage
Die Wolwedans Lodges befinden sich rund zwei Fahrstunden südlich von Sesriem, 60 Kilometer südlich des bekannten Sossusvlei.
Angebot
Von den Unterkünften werden Naturfahrten am Morgen und am Abend angeboten. Vom Dune Camp können Bushman Walks, kurze Reitausflüge oder Touren mit den E-Bikes unternommen werden. Zur Entspannung stehen verschiedene Massage- Behandlungen zu Auswahl.
Zimmer
Das Wolwedans Dune Camp liegt auf einer der riesigen roten Sterndünen des NamibRand Nature Reserves. Die 7 komfortablen Zelte, die auf Holzplattformen ca. 1 Meter über dem Boden stehen, verfügen über eine grosszügige Veranda mit Tauchbecken. Ein en-suite Badezimmer sowie ein Outdoor-Badezimmer mit Aussendusche stehen zur Verfügung. Die zentrale Lapa dient als Aufenthaltsraum, Bar und Essraum. Die Feuerstelle in der Mitte des Camps lädt zum Verweilen mit einem «Sundowner » ein.
Anreisen sind täglich möglich. Mindestaufenthalt 2 Nächte.
Anreisen sind täglich möglich. Mindestaufenthalt 2 Nächte.
The Wolwedans Collection
Inmitten des NamibRand Naturreservats liegen in unberührter Natur und vor einer Kulisse unvergleichlicher Schönheit die nachhaltigen Unterkünfte der Wolwedans Collection. Allgemeines Markenzeichen der Camps sind der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden.
Hier wird eine ebenso ehrliche wie bodenständige Naturerfahrung geboten. Wolwedans ist ein Ort für aufgeschlossene Naturliebhaber, für Individualisten, die einzigartige Wüstenerlebnisse abseits ausgetrampelter Pfade suchen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten auf Wolwedans steht die malerische Natur. Die Wüste in ihrer unbeschreiblichen Schönheit und eindrucksvollen Vielfalt wird auf den von exzellenten Führern angeleiteten Beobachtungsfahrten erkundet. Die Tierwelt im Reservat ist artenreich: neben vielen anderen Tieren gibt es hier Hartmann Bergzebras, Springböcke, Oryx-Antilopen, Giraffen, Kudus, Wildkatzen, Tüpfelhyänen und sogar scheue Leoparden.
Dies ist eine Anerkennung des stetigen Bemühens von Wolwedans, nachhaltigen Tourismus im Sinne der «4 C’s» zu betreiben: Conservation, Community, Culture and Commerce.
Inmitten des NamibRand Naturreservats liegen in unberührter Natur und vor einer Kulisse unvergleichlicher Schönheit die nachhaltigen Unterkünfte der Wolwedans Collection. Allgemeines Markenzeichen der Camps sind der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden.
Den Gast erwartet exklusives, naturnahes Wohnen und eine einmalige Landschaft. Wolwedans ist ein Platz zum Ankommen und Verweilen.
Hier wird eine ebenso ehrliche wie bodenständige Naturerfahrung geboten. Wolwedans ist ein Ort für aufgeschlossene Naturliebhaber, für Individualisten, die einzigartige Wüstenerlebnisse abseits ausgetrampelter Pfade suchen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten auf Wolwedans steht die malerische Natur. Die Wüste in ihrer unbeschreiblichen Schönheit und eindrucksvollen Vielfalt wird auf den von exzellenten Führern angeleiteten Beobachtungsfahrten erkundet. Die Tierwelt im Reservat ist artenreich: neben vielen anderen Tieren gibt es hier Hartmann Bergzebras, Springböcke, Oryx-Antilopen, Giraffen, Kudus, Wildkatzen, Tüpfelhyänen und sogar scheue Leoparden.
Das NamibRand Naturreservat, in welchem sich Wolwedans befindet, wurde von der «International Dark-Sky Association» für seinen eindrucksvollen Sternenhimmel ausgezeichnet.
Wolwedans wurde im Jahr 2011 von der Jochen- Zeitz-Stiftung «The Long Run» zum Global Ecosphere Retreat (GER) erklärt.
Dies ist eine Anerkennung des stetigen Bemühens von Wolwedans, nachhaltigen Tourismus im Sinne der «4 C’s» zu betreiben: Conservation, Community, Culture and Commerce.
Sämtliche Umweltaspekte, inklusive Abwasserreinigung und Abfallentsorgung, werden nach ökologischen Grundsätzen gehandhabt. Mindestens 50 Prozent der Nahrungsmittel werden vor Ort auf der eigenen Farm nach dem strengen Green Label selbst produziert.
Das Personal stammt zum Grossteil aus der eigenen «Desert Academy» Hotelfachschule. So ermöglicht Wolwedans ein authentisches Namibia-Erlebnis, das auch den Menschen und der Natur des Landes zugutekommt.
Preis auf Anfrage
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