Wolwedans Boulders Camp
NamibRand Nature Reserve
Beschreibung
Einleitung
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter Aussicht.
Lage
Die Wolwedans Lodges befinden sich rund zwei Fahrstunden südlich von Sesriem, 60 Kilometer südlich des bekannten Sossusvlei.
Angebot
Von den Unterkünften werden Naturfahrten am Morgen und am Abend angeboten. Vom Dune Camp können Bushman Walks, kurze Reitausflüge oder Touren mit den E-Bikes unternommen werden. Zur Entspannung stehen verschiedene Massage- Behandlungen zu Auswahl.
Zimmer
Vom Boulders Safari Camp aus kann der Süden des NamibRand Naturreservates entdeckt werden und es werden Wanderungen und Naturrundfahrten angeboten. Die 5 Wohnzelte teilen sich drei Plungepools, ein Restaurant und eine Lounge, eine offene Feuerstelle und eine Frühstücksterrasse mit grandiosem Ausblick.
Das klassischste und exklusivste Camp der Wolwedans Collection ist ein Muss für jede Namibia-Rundreise. Es ist direkt mit dem Auto erreichbar. Wie eine schützende Burg ragen rot schimmernde Granitfelsen im Rücken der Luxuszelte empor. Auf der Vorderseite des Wolwedans Boulders Safari Camps stört dagegen nichts auf den Blick auf die schier unendliche Weite der Wüste. Noch beeindruckender ist nur die Aussicht von der Felsenplattform hoch über dem Camp, auf der zum Sonnenuntergang Drinks und Snacks serviert werden.
Vom Boulders Safari Camp aus kann der Süden des NamibRand Naturreservates entdeckt werden und es werden Wanderungen und Naturrundfahrten angeboten. Die 5 Wohnzelte teilen sich drei Plungepools, ein Restaurant und eine Lounge, eine offene Feuerstelle und eine Frühstücksterrasse mit grandiosem Ausblick.
Anreisen immer Montags und Donnerstags. Mindestaufenthalt 3 Nächte.
The Wolwedans Collection
Inmitten des NamibRand Naturreservats liegen in unberührter Natur und vor einer Kulisse unvergleichlicher Schönheit die nachhaltigen Unterkünfte der Wolwedans Collection. Allgemeines Markenzeichen der Camps sind der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden.
Hier wird eine ebenso ehrliche wie bodenständige Naturerfahrung geboten. Wolwedans ist ein Ort für aufgeschlossene Naturliebhaber, für Individualisten, die einzigartige Wüstenerlebnisse abseits ausgetrampelter Pfade suchen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten auf Wolwedans steht die malerische Natur. Die Wüste in ihrer unbeschreiblichen Schönheit und eindrucksvollen Vielfalt wird auf den von exzellenten Führern angeleiteten Beobachtungsfahrten erkundet. Die Tierwelt im Reservat ist artenreich: neben vielen anderen Tieren gibt es hier Hartmann Bergzebras, Springböcke, Oryx-Antilopen, Giraffen, Kudus, Wildkatzen, Tüpfelhyänen und sogar scheue Leoparden.
Dies ist eine Anerkennung des stetigen Bemühens von Wolwedans, nachhaltigen Tourismus im Sinne der «4 C’s» zu betreiben: Conservation, Community, Culture and Commerce.
Inmitten des NamibRand Naturreservats liegen in unberührter Natur und vor einer Kulisse unvergleichlicher Schönheit die nachhaltigen Unterkünfte der Wolwedans Collection. Allgemeines Markenzeichen der Camps sind der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden.
Den Gast erwartet exklusives, naturnahes Wohnen und eine einmalige Landschaft. Wolwedans ist ein Platz zum Ankommen und Verweilen.
Hier wird eine ebenso ehrliche wie bodenständige Naturerfahrung geboten. Wolwedans ist ein Ort für aufgeschlossene Naturliebhaber, für Individualisten, die einzigartige Wüstenerlebnisse abseits ausgetrampelter Pfade suchen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten auf Wolwedans steht die malerische Natur. Die Wüste in ihrer unbeschreiblichen Schönheit und eindrucksvollen Vielfalt wird auf den von exzellenten Führern angeleiteten Beobachtungsfahrten erkundet. Die Tierwelt im Reservat ist artenreich: neben vielen anderen Tieren gibt es hier Hartmann Bergzebras, Springböcke, Oryx-Antilopen, Giraffen, Kudus, Wildkatzen, Tüpfelhyänen und sogar scheue Leoparden.
Das NamibRand Naturreservat, in welchem sich Wolwedans befindet, wurde von der «International Dark-Sky Association» für seinen eindrucksvollen Sternenhimmel ausgezeichnet.
Wolwedans wurde im Jahr 2011 von der Jochen- Zeitz-Stiftung «The Long Run» zum Global Ecosphere Retreat (GER) erklärt.
Dies ist eine Anerkennung des stetigen Bemühens von Wolwedans, nachhaltigen Tourismus im Sinne der «4 C’s» zu betreiben: Conservation, Community, Culture and Commerce.
Sämtliche Umweltaspekte, inklusive Abwasserreinigung und Abfallentsorgung, werden nach ökologischen Grundsätzen gehandhabt. Mindestens 50 Prozent der Nahrungsmittel werden vor Ort auf der eigenen Farm nach dem strengen Green Label selbst produziert.
Das Personal stammt zum Grossteil aus der eigenen «Desert Academy» Hotelfachschule. So ermöglicht Wolwedans ein authentisches Namibia-Erlebnis, das auch den Menschen und der Natur des Landes zugutekommt.
Preis auf Anfrage
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