Beschreibung

Einleitung Geniessen Sie den weiten Blick über die Namib-Wüste im privaten Planschpool auf Ihrer Veranda oder bei einem rosaroten Gin Tonic an der Feuerstelle in der Lounge im Hauptgebäude. Die neue Lodge der Gondwana Premium Collection wird im November 2018 eröffnet und verbindet die

Magie der Namib Wüste mit einer modernen, stilvollen Einrichtung.

Lage Die Lodge befindet sich auf halber Strecke zwischen Solitaire und Sesriem, ca. 60 km nördlich von Sossusvlei, angrenzend an das Dünenmeer der Namib Wüste, welche zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt.

Angebot Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar sowie einen Souvenirshop. Zu den Aktivitäten zählen Naturfahrten, Wanderungen, E-Bike Touren sowie Nachtwanderungen. WIFI ist vorhanden.