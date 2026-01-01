Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich nur 21 km von Sesriem, dem Eingangstor zum Namib Naukluft Park und den Sossusvlei Dünen entfernt. Erleben Sie die älteste Wüste und die höchsten Dünen der Welt hautnah.

Angebot Die im maurischen Stil erbaute Lodge ist eine harmonische Mischung aus Luxus und Natur. Das hervorragend ausgestattete Wellness Center mit Jacuzzi, Swimmingpool und diversen Therapien bietet dem Gast Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag. Ausflüge können vor Ort gebucht werden, z. B. Fahrten zum Sossusvlei, Ballonfahrten, Quadbiking und vieles mehr.